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Série B Náutico empata com Goiás e volta a abrir seis pontos para o Z-4 da Série B Timbu criou chances, mas não conseguiu marcar no Estádio da Serrinha

O Náutico voltou a pontuar na Série B do Brasileiro. Depois de duas derrotas seguidas atuando como mandante, o Alvirrubro foi até Goiânia, na noite desta segunda-feira (19), onde visitou o Goiás, no Estádio da Serrinha, pela 34ª rodada, e ficou no empate sem gols com o Esmeraldino.

O resultado fez o Timbu chegar aos 43 pontos e abrir novamente seis pontos para o Z-4, agora faltando quatro jogos para o término da competição, uma vez que o Avaí também somou apenas um ponto na rodada. O Goiás, por sua vez, segue em nono lugar, com 49 pontos.

Diante dos objetivos distintos na competição, o resultado positivo era importante para ambos os lados. Não à toa, a primeira parte da etapa inicial foi marcada por poucas chances de gol. O duelo só foi ganhar em emoção a partir dos 28 minutos, quando o Goiás, com Felipe Clemente, obrigou Guruceaga a trabalhar. O substituto de Muriel, aliás, ainda voltara a salvar o Timbu em chute de Lourenço.

Sem Jean Carlos, o Náutico tinha dificuldades para construir. As oportunidades alvirrubras surgiram em bolas alçadas na área. Na primeira, Igor Fernandes cabeceou sobre o gol de Tadeu. Depois, já no fim do primeiro tempo, a melhor chegada saiu dos pés de Paulo Sérgio. O camisa 9 aproveitou cruzamento e, mesmo pressionado pela marcação, chutou na trave direita do goleiro esmeraldino.

Com as saídas de Nicolas e Lourenço pelo lado do Goiás, o Náutico evoluiu na partida e foi melhor que os mandantes durante a maior parte da etapa complementar. Único atacante escalado entre os titulares a terminar a partida, Vinícius foi o responsável pelas melhores finalizações do Timbu.

Logo aos seis minutos, o camisa 7 colocou Tadeu para trabalhar. Depois, aproveitou duas saídas erradas do sistema defensivo adversário e viu suas tentativas saírem com perigo. Enquanto a zaga pouco sofria, Betão buscou contribuir no ataque. De cabeça, o zagueiro ficou no quase, ao acertar o travessão.

O Goiás só voltou a incomodar o sistema defensivo pernambucano na reta final já na base do abafa. Aos 42 minutos, a bola ficou viva na área e sobrou para Gegê, que parou em grande intervenção de Guruceaga. Nos acréscimos, Tadeu foi para a área e desperdiçou a última chance goiana com cabeçada para fora.

Ficha do jogo

Goiás 0

Tadeu; Djalma Silva, Ramon Menezes, Lucas Ribeiro e Nicolas (Rodrigo Soares; Filipe Machado, Lucas Rodrigues (Wellington Rato), Lourenço (Kadu Sousa) e Lucas Lima (Jean Carlos); Cadu (Gegê) e Felipe Clemente. Técnico: Mozart.

Náutico 0

Guruceaga; Reginaldo, Betão, Igor Fernandes e Ryan; Wenderson (Samuel) e Luiz Felipe (Auremir); Borasi (Victor Andrade), Derek (Júnior Todinho), Vinícius e Paulo Sérgio (Kauã Maranhão). Técnico: Bruno Pivetti.

Local: Serrinha (Goiânia/GO)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

VAR: Marcello Ignácio Domingues Neto (RS)

Gols:

Cartões amarelos: Filipe Machado, Felipe Clemente (GOI)

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