Náutico empata com Guarani e adia definição do acesso na Série C
Em jogo cheio de emoção e polêmicas no Brinco de Ouro, Bugre sai na frente, mas Timbu reage e mantém vivo o sonho do retorno à Série B
Guarani e Náutico empataram por 1 a 1 neste sábado (4), no Brinco de Ouro, em partida válida pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.
O resultado manteve o equilíbrio do Grupo B e adiou a definição dos dois times que conquistarão o acesso à Série B. Dentinho abriu o placar para o Bugre no fim do primeiro tempo, e Paulo Sérgio empatou para o Timbu na segunda etapa.
Primeiro tempo
O jogo começou movimentado e logo mostrou que seria disputado lance a lance. Aos 11 minutos, Lucas Cardoso teve boa chance pelo Náutico, mas a defesa bugrina bloqueou o chute. O Guarani respondeu com Júnior Brandão, que recebeu de Diego Torres e finalizou com perigo, mas o lance foi anulado por impedimento.
Aos 14, Igor Fernandes arriscou para o Timbu, e na sequência Bruno Mezenga quase marcou de cabeça. O Bugre respondeu com Isaque, que obrigou Muriel a boa defesa. Aos 31, Mirandinha chegou a balançar as redes após jogada de Emerson Barbosa e assistência de Júnior Brandão, mas o gol foi anulado por toque de mão após consulta ao VAR.
Quando o primeiro tempo parecia se encerrar em 0 a 0, o Guarani encontrou o gol. Aos 46 minutos, Júnior Brandão recebeu em profundidade e serviu Dentinho, que bateu cruzado para abrir o placar: 1 a 0.
Náutico reage e busca o empate
O segundo tempo começou com o Náutico em busca da reação. Logo aos 3 minutos, Paulo Sérgio recebeu na entrada da área e finalizou por cima. O Guarani manteve o controle até perder o zagueiro Alan Santos, expulso após falta dura, o que mudou o panorama do jogo.
O time pernambucano foi pra cima e aos 31 minutos, após cobrança de escanteio de Vitinho, a bola sobrou para Paulo Sérgio, que testou firme no canto esquerdo de Dalberson para empatar: 1 a 1.
A resposta bugrina veio logo em seguida, quando Gabriel Silva cruzou e Mirandinha cabeceou à queima-roupa, mas o goleiro Muriel operou um milagre. Aos 43, o arqueiro voltou a brilhar ao defender finalização de Kauã Jesus na pequena área, garantindo o empate heroico para o Náutico.
O empate no Brinco de Ouro manteve o Guarani na vice-liderança do grupo, com sete pontos, enquanto o Náutico foi a cinco e segue com chances matemáticas de acesso. Muriel foi o destaque da partida, com duas defesas decisivas nos minutos finais. O resultado obriga as duas equipes a decidirem o futuro na última rodada.
Ficha da partida
Guarani 1
Dalberson, Lucas Justen (Jhemerson), Raphael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa; Kelvi Gomes, Isaque (Caio Mello) e Diego Torres (Cicinho); Dentinho (Allyson), Mirandinha (Kauã Jesus) e Júnior Brandão (Gabriel Silva)
Técnico: Matheus Costa
Náutico 1
Muriel, Arnaldo (Marcos Ytalo), João Maistro (Mateus Silva) (Raimar), Carlinhos e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho e Lucas Cardoso (Paulo Sérgio); Hélio Borges (Kayon), Igor Bolt e Bruno Mezenga
Técnico: Hélio dos Anjos
Local: Brinco de Ouro (Campinas/SP)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Tiago Gomes da Silva e Jonny Kamenach Rocha (ambos de GO)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Gols: Dentinho aos 46 do 1T (G) e Paulo Sérgio aos 31 do 2T (N)
Cartões amarelos: Lucas Justen e Emerson Barbosa (G); Carlinhos (N)
Cartão vermelho: Alan Santos (G)
Público total: 10.792
Renda: R$ 230.340,00