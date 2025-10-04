A- A+

Náutico Náutico empata com Guarani e adia definição do acesso na Série C Em jogo cheio de emoção e polêmicas no Brinco de Ouro, Bugre sai na frente, mas Timbu reage e mantém vivo o sonho do retorno à Série B

Guarani e Náutico empataram por 1 a 1 neste sábado (4), no Brinco de Ouro, em partida válida pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.

O resultado manteve o equilíbrio do Grupo B e adiou a definição dos dois times que conquistarão o acesso à Série B. Dentinho abriu o placar para o Bugre no fim do primeiro tempo, e Paulo Sérgio empatou para o Timbu na segunda etapa.

Primeiro tempo

O jogo começou movimentado e logo mostrou que seria disputado lance a lance. Aos 11 minutos, Lucas Cardoso teve boa chance pelo Náutico, mas a defesa bugrina bloqueou o chute. O Guarani respondeu com Júnior Brandão, que recebeu de Diego Torres e finalizou com perigo, mas o lance foi anulado por impedimento.

Aos 14, Igor Fernandes arriscou para o Timbu, e na sequência Bruno Mezenga quase marcou de cabeça. O Bugre respondeu com Isaque, que obrigou Muriel a boa defesa. Aos 31, Mirandinha chegou a balançar as redes após jogada de Emerson Barbosa e assistência de Júnior Brandão, mas o gol foi anulado por toque de mão após consulta ao VAR.

Quando o primeiro tempo parecia se encerrar em 0 a 0, o Guarani encontrou o gol. Aos 46 minutos, Júnior Brandão recebeu em profundidade e serviu Dentinho, que bateu cruzado para abrir o placar: 1 a 0.

Náutico reage e busca o empate

O segundo tempo começou com o Náutico em busca da reação. Logo aos 3 minutos, Paulo Sérgio recebeu na entrada da área e finalizou por cima. O Guarani manteve o controle até perder o zagueiro Alan Santos, expulso após falta dura, o que mudou o panorama do jogo.

O time pernambucano foi pra cima e aos 31 minutos, após cobrança de escanteio de Vitinho, a bola sobrou para Paulo Sérgio, que testou firme no canto esquerdo de Dalberson para empatar: 1 a 1.

A resposta bugrina veio logo em seguida, quando Gabriel Silva cruzou e Mirandinha cabeceou à queima-roupa, mas o goleiro Muriel operou um milagre. Aos 43, o arqueiro voltou a brilhar ao defender finalização de Kauã Jesus na pequena área, garantindo o empate heroico para o Náutico.

O empate no Brinco de Ouro manteve o Guarani na vice-liderança do grupo, com sete pontos, enquanto o Náutico foi a cinco e segue com chances matemáticas de acesso. Muriel foi o destaque da partida, com duas defesas decisivas nos minutos finais. O resultado obriga as duas equipes a decidirem o futuro na última rodada.

Ficha da partida



Guarani 1

Dalberson, Lucas Justen (Jhemerson), Raphael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa; Kelvi Gomes, Isaque (Caio Mello) e Diego Torres (Cicinho); Dentinho (Allyson), Mirandinha (Kauã Jesus) e Júnior Brandão (Gabriel Silva)

Técnico: Matheus Costa

Náutico 1

Muriel, Arnaldo (Marcos Ytalo), João Maistro (Mateus Silva) (Raimar), Carlinhos e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho e Lucas Cardoso (Paulo Sérgio); Hélio Borges (Kayon), Igor Bolt e Bruno Mezenga

Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Brinco de Ouro (Campinas/SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Tiago Gomes da Silva e Jonny Kamenach Rocha (ambos de GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Dentinho aos 46 do 1T (G) e Paulo Sérgio aos 31 do 2T (N)

Cartões amarelos: Lucas Justen e Emerson Barbosa (G); Carlinhos (N)

Cartão vermelho: Alan Santos (G)

Público total: 10.792

Renda: R$ 230.340,00

