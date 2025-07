A- A+

Futebol Náutico empata sem gols com o Figueirense na Série C Com o resultado, os pernambucanos permanecem no G8 da competição, na sétima posição, com 17 pontos

Nada de gols entre Figueirense e Náutico, no Orlando Scarpelli, neste domingo (13), pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado de 0x0, o Timbu se manteve na sétima posição, com 17 pontos. O Furacão é o 12º, com 14.

O próximo compromisso do Náutico é contra o Caxias, no dia 21 de julho, nos Aflitos. O Figueirense visita o CSA, no Rei Pelé, no dia 20. Faltam sete rodadas para a conclusão do turno único da Série C, com a definição dos oitos classificados ao quadrangular que vale o acesso à Série B.

Com Patrick Allan no banco de reservas e Vinícius mais recuado para ajudar na armação, o Náutico chegou ao Orlando Scarpelli para encerrar o tabu de 15 anos sem vitórias como visitante diante do adversário. Missão que por pouco não ficou mais difícil. Aos 19 minutos, João Lucas recebeu cruzamento rasteiro e tentou passe de letra, mas a bola passou rente à trave e saiu.

A tônica do primeiro tempo, aliás, foi basicamente ataque contra defesa. O Figueirense pressionou o Náutico e teve diversas chances claras de abrir o placar. Em uma delas, Felipe Augusto tocou na saída do goleiro, mas Arnaldo evitou o pior. Em outro lance, Nicolas tentou finalizar, mas Muriel travou.

A modificações do Náutico, com as entradas de Auremir e Hélio Borges nas vagas de Marquinhos e Kelvin, foram as tentativas do técnico Hélio dos Anjos para aumentar o poder de marcação no meio e explorar mais o lado direito de ataque. Foi o Figueirense, porém, quem seguiu melhor.

Aos três minutos, os mandantes quase marcaram em finalização que Muriel defendeu quase em cima da linha. A resposta alvirrubra foi em um chute fraco de Hélio Borges nas mãos de Igo Gabriel.

Antes do fim, o Náutico ainda tentou um abafa com as presenças de Patrick Allan e Paulo Sérgio, mas no fim restou aos pernambucanos comemorarem o ponto que levam de volta ao Recife.

Complemento

Nesta segunda (14), às 19h30, o Retrô enfrenta o CSA, na Arena de Pernambuco. No mesmo horário, no Willie Davids, o Maringá recebe o Brusque.



Ficha técnica

Figueirense 0

Igo Gabriel; Iury, Lucas Dias, Ligger e Leonan (Leo Maia); Jhony Douglas, Rafinha Potiguar (Flávio), João Lucas (Reifit), Gabriel Santiago (Wellington Nem) e Nicolas; Felipe Augusto (Marlyson). Técnico: Pintado

Náutico 0

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio (Lucas Cardoso) e Vinícius (Patrick Allan); Kelvin (Hélio Borges), Bruno Mezenga (Paulo Sérgio) e Marquinhos (Auremir).Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Orlando Scarpelli (Florianópolis/SC)

Árbitro: Wallas Martins Lopes (MA). Assistentes: Elson Araujo da Silva e Edna Cristina Santos Ferreira (ambos do MA)

Gols: Nenhum

Cartões amarelos: Rafinha Potiguar, Reifit (F);

