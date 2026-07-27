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Transferência

Náutico empresta Fagner Alemão à Inter de Limeira

Zagueiro de 35 anos sofreu lesão grave e atuou apenas em duas partidas pelo Timbu

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Fagner Alemão, ex-zagueiro do NáuticoFagner Alemão, ex-zagueiro do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

O Náutico emprestou o zagueiro Fagner Alemão à Inter de Limeira até novembro de 2026. O Timbu comunicou a transferência nesta segunda-feira (27). 

O empréstimo de Fagner Alemão vai durar até o fim do vínculo do atleta com a equipe alvirrubra. 

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"O Náutico agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras", destacou o clube.

O zagueiro de 35 anos chegou ao Náutico em 2025 e realizou apenas duas partidas. Fagner Alemão sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e não voltou a atuar pelo Timbu.
 

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