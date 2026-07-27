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Transferência Náutico empresta Fagner Alemão à Inter de Limeira Zagueiro de 35 anos sofreu lesão grave e atuou apenas em duas partidas pelo Timbu

O Náutico emprestou o zagueiro Fagner Alemão à Inter de Limeira até novembro de 2026. O Timbu comunicou a transferência nesta segunda-feira (27).

O Clube Náutico Capibaribe comunica o empréstimo do zagueiro Fagner Alemão à Inter de Limeira até novembro de 2026, período em que se encerra o contrato do atleta com o Timbu.



O Náutico agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas… pic.twitter.com/nXL7AQbLeV — Náutico (@nauticope) July 27, 2026

O empréstimo de Fagner Alemão vai durar até o fim do vínculo do atleta com a equipe alvirrubra.

"O Náutico agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras", destacou o clube.

O zagueiro de 35 anos chegou ao Náutico em 2025 e realizou apenas duas partidas. Fagner Alemão sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e não voltou a atuar pelo Timbu.



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