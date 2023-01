Náutico empresta lateral da base para o Cuiabá

A- A+

O Náutico divulgou na tarde desta segunda-feira (30), que emprestou o lateral-direito Gustavo Café, de 19 anos, para o Cuiabá até o final do ano de 2023. Antes de ceder o jogador, o clube da Rosa e Silva estendeu o contrato do prata da casa até o final de 2024.

Gustavo chegou ao Timbu em 2021 para integrar a equipe sub-20 do clube e logo conquistou o Campeonato Pernambucano da categoria. No ano seguinte também chegou à final, sendo um dos destaques da equipe, mas dessa vez ficou com o vice-campeonato, perdendo a decisão para o Sport. O jogador também atuou no extinto Campeonato de Aspirantes pelo Alvirrubro. Ao todo, o atleta somou 45 jogos na base do Náutico.

Em 2023, Gustavo Café fez parte do elenco do Náutico que disputou a Copinha. O lateral foi titular em todos os três jogos do Timbuzinho na competição. Atuou 90 minutos nas duas primeiras partidas e foi substituído no último confronto contra o Tanabi, na derrota por 2x1, aos 11 minutos da segunda etapa.

Catarinense, Gustavo acumula ainda passagens nas bases do Atlético Tubarão e do Criciúma. O atleta já se apresentou em seu novo clube.

