Náutico encaminha chegada do lateral Matheus Ribeiro; Jonas Toró deixa clube
Atleta de 33 anos estava no Atlético-GO e assinará de forma definitiva com o Timbu
O Náutico está perto de oficializar mais um reforço para a disputa da Série B. O nome da vez é o do lateral-direito Matheus Ribeiro, que estava no Atlético-GO.
A negociação foi informada primeiramente pelo repórter Henrique Alcaraz e confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao presidente do Dragão, Adson Batista, nesta quarta-feira (25). O jogador vai assinar com o Alvirrubro em definitivo, com vínculo de duas temporadas.
Matheus Ribeiro é aguardado no Recife para a realização de exames médicos e para assinar contrato com o Timbu. Com a janela de transferências se encerrando, o lateral tem até esta sexta-feira (27) para ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Aos 33 anos, Matheus Ribeiro foi revelado pelo Internacional e soma passagens por equipes como Athletico-PR, Santos, Figueirense, Chapecoense, Avaí, Vasco e CRB. Pelo Atlético-GO, atuou em 2016 e neste ano. Nesta temporada, foram 14 jogos com a camisa do rubro-negro goiano.
Jonas Toró de saída
Enquanto reforça o elenco para a sequência do ano, o Náutico oficializou a saída do atacante Jonas Toró, na tarde desta quarta. Contratado este ano, após se destacar pela Ponte Preta em 2025, o jogador pouco entrou em campo com a camisa alvirrubra. Foram apenas quatro partidas, um gol marcado e duas assistências distribuídas. O atleta tem negociações avançadas para defender a Portuguesa, na disputa da Série D.