Futebol Náutico encaminha chegada do meia-atacante Thiago Alves, ex- Red Bull Bragantino Atleta pode brigar por espaço com Paul Villero, pelo lado esquerdo de ataque do Timbu

O Náutico está próximo de ganhar a chegada de mais um reforço para o sistema ofensivo, antes do início da Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia-atacante Thiago Alves, de 23 anos, que estava no Red Bull Bragantino. A informação foi divulgada inicialmente pelo repóter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pela reportagem.

O jogador pode ser uma alternativa tanto pelo lado esquerdo de ataque, brigando por espaço com Paul Villero, como também para o setor de criação, como opção para Gabriel Santhiago e Matheus Carvalho.

Thiago também tem passagens por clubes como Criciúma, Fortaleza, Ferroviário e Paraná. O jogador vem por contrato de empréstimo até a reta final da Série C.

