Futebol Náutico encaminha empréstimo do atacante Júlio Jogador está próximo de deixar o Timbu antes do término da Série C do Campeonato Brasileiro

O atacante Júlio está próximo de deixar o Náutico. Em entrevista à Rádio Jornal, o executivo de futebol do clube, Gustavo Cartaxo, informou que o Timbu está próximo de oficializar a saída por empréstimo do prata da casa para uma equipe do Sul do País, que especula-se que seja o Camboriú, da Série D. A tendência é que o negócio seja concretizado nesta semana.



Júlio se envolveu em duas polêmicas recentes no Náutico. Na primeira, o atleta se atrasou e perdeu o embarque da delegação do clube para Aracaju, antes do duelo diante do Confiança, no Batistão, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu informou que o atleta seria multado, mas manteve o prata da casa treinando e, diante do Botafogo-PB, na última segunda (19), o centroavante chegou a ser relacionado para o confronto.





Nesse intervalo de tempo, na rede social do atleta, foi publicada uma imagem em que Júlio segurava um cigarro. A foto ficou alguns minutos no ar e logo depois foi apagada pelo jogador, que fez em seguida uma postagem indicando que foi hackeado.



Pelo Náutico, Júlio disputou 29 jogos em 2023, com cinco gols marcados.

Bryan perto de voltar

Após participar do jogo-treino com a equipe sub-20, o lateral-direito Bryan deu mais um indício de que pode pintar em breve em um jogo oficial pelo Náutico. O atleta pode ser uma das surpresas da lista de relacionados para o duelo diante do Amazonas, dia 29 de junho, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Bryan passou dois longos períodos afastado dos gramado por causa de duas lesões no joelho direito. A primeira, sofrida em setembro de 2021, tirou o lateral de campo por oito meses. Em sua volta, em maio do ano passado, após apenas dois jogos, o jogador de 26 anos teve nova contusão no ligamento cruzado do joelho anterior e mais uma vez virou ausência nas atividades alvirrubras.

Esta é a quinta temporada de Bryan com a camisa do Náutico. Ao todo, são 81 aparições pelo Alvirrubro, além de ter contribuído com cinco gols. Polivalente, o lateral-direito de origem também faz a função pela esquerda. Aliás, foi atuando com a perna trocada que o jogador se destacou pelo Timbu em 2021, conquistando o título do Estadual.

