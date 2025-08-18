Seg, 18 de Agosto

Futebol

Náutico encaminha rescisão com meia Renato Alves

Jogador está fora dos planos do técnico Hélio dos Anjos para sequência da temporada 2025

Renato Alves, volante do NáuticoRenato Alves, volante do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

Sem disputar um jogo sequer na Série C do Campeonato Brasileiro, o meia Renato Alves está de saída do Náutico. O clube encaminhou a rescisão contratual do atleta, que deixa o Timbu tendo participado apenas de duas partidas em 2025, sendo a última em março, contra o América-RN, pela Copa do Nordeste. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem.

Renato Alves foi contratado pelo Náutico em 2024, mas nunca se firmou no time principal, convivendo com diversas lesões. Ao todo, o jogador só participou de nove partidas pelo clube, com um gol marcado.

Neste ano, além do duelo diante do América-RN, Renato jogou apenas perante o Petrolina, nos Aflitos, na estreia do Campeonato Pernambucano. O jogador de 33 anos vinha sendo preterido por outras peças do setor, como Wenderson e Marco Antônio, além do prata da casa Samuel.

