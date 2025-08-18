A- A+

Futebol Náutico encaminha rescisão com meia Renato Alves Jogador está fora dos planos do técnico Hélio dos Anjos para sequência da temporada 2025

Sem disputar um jogo sequer na Série C do Campeonato Brasileiro, o meia Renato Alves está de saída do Náutico. O clube encaminhou a rescisão contratual do atleta, que deixa o Timbu tendo participado apenas de duas partidas em 2025, sendo a última em março, contra o América-RN, pela Copa do Nordeste. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem.

Renato Alves foi contratado pelo Náutico em 2024, mas nunca se firmou no time principal, convivendo com diversas lesões. Ao todo, o jogador só participou de nove partidas pelo clube, com um gol marcado.

Neste ano, além do duelo diante do América-RN, Renato jogou apenas perante o Petrolina, nos Aflitos, na estreia do Campeonato Pernambucano. O jogador de 33 anos vinha sendo preterido por outras peças do setor, como Wenderson e Marco Antônio, além do prata da casa Samuel.

