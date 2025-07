A- A+

Futebol Náutico encaminha retorno de Samuel Otusanya Atacante, que iniciou temporada no Timbu, estava no Criciúma e volta por empréstimo até o fim da Série C

O atacante nigeriano Samuel Otusanya retornará ao Náutico. O atleta, que iniciou a temporada no Timbu antes de se transferir para o Criciúma, será emprestado pelo clube catarinense aos pernambucanos até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.



Pelo Criciúma, Otusanya disputou apenas cinco partidas, sem gols marcados. O atleta não entra em campo desde a vitória por 1x0 contra o Paysandu, no dia 2 de junho, pela Série B.



Pelo Náutico, jogador tem três gols em 16 jogos. Uma das bolas na rede foi na vitória alvirrubra por 2x1 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano.

