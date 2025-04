A- A+

Futebol Náutico encara Central em jogo-treino de preparação para Série C Timbu estreia oficialmente na competição nacional no dia 13 de abril, contra o Itabaiana, fora de casa

Na fase final de preparação para o início da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico vai disputar neste sábado (5) um jogo-treino contra o Central, às 16h, na Arena de Pernambuco. O confronto também será um teste para a Patativa, que jogará a Série D neste ano.

Na semana passada, o Náutico realizou um jogo-treino contra a equipe alvirrubra sub-20, goleando os jovens da base por 6x0. Os gols foram marcados por Vinícius, Samuel Otusanya (2x), Thalissinho, Caio Victor e Felipe Redaelli.

Contra o Central, a tendência é que o técnico Marquinhos Santos continue testando mais peças e formações antes da estreia oficial do Náutico na Série C, no dia 13 de abril, contra o Itabaiana, fora de casa.



"É uma forma de teste para ver o que está funcionando, o que a gente ainda está pecando. Vamos jogar contra pessoas que não temos costume porque, nos treinos, a gente já se conhece, mas contra outras a gente tem um parâmtro melhor", afirmou o meia Wenderson.

Central

Presente no Grupo A3 da Série D, ao lado de América-RN, Ferroviário-CE, Horizonte-CE, Santa Cruz, Santa Cruz-RN, Sousa-PB e Treze, o Central vem com mudanças no comando técnico.

O clube iniciou a temporada com o técnico Celso Teixeira, mas o profissional, que já havia treinado o Central em 2012, 2015 e 2019, foi demitido em fevereiro após somente quatro jogos do Pernambucano. Moisés Catende, interino, ficou no cargo no restante do Estadual. Para a quarta divisão, quem estará à frente da equipe é Leandro Sena, de 48 anos.

O novo treinador do Central tem passagens por clubes como Treze-PB, Sergipe, União Rondonópolis-MT e ASA-AL. A melhor campanha, contudo, foi pelo América-RN, em 2022, comandando os potiguares no título da Série D.

O Central contratou para a Série D os laterais Eduardo, Augusto Potiguar, Edy e Da Silva; os zagueiros Benê e Hitalo; os meias Ruan, Tomas e Kauê; e os atacantes Leozynho, Natan, Frank e Jô Santos.

A Patativa também acertou as permanências dos goleiros Milton Raphael e Tanaka; os zagueiros Lazarini e Janelson; os meias Moacir, Diego Aragão e Flávio; além dos atacantes Jeffinho e Thoni Brandão.

Ação

No dia do jogo, o Náutico lançará a ação “Energia do Acesso”, que vai envolver todos os departamentos do clube, torcida, conselheiros, influenciadores e membros da imprensa. No dia do confronto, haverá um discurso do presidente do Timbu, Bruno Becker, apresentação do projeto, sessão de palestras, almoço coletivo, conversa com o técnico Marquinhos Santos, ação dos patrocinadores, brindes e sorteio.

