Futebol Náutico encara Central na estreia do Campeonato Pernambucano 2023 Duelo será neste sábado (7), no Lacerdão, às 16h30; Timbu é o atual bicampeão do torneio

Um duelo de campeões marca o jogo de abertura do Campeonato Pernambucano 2023. Neste sábado (7), no Lacerdão, às 16h30, o Central, ganhador da Série A2 2022, recebe o Náutico, atual bicampeão da Série A1. Confronto que colocará lado a lado equipes de perfis distintos.

“É o confronto mais equilibrado da primeira rodada. Uma equipe tradicional, com uma estreia fora de casa. O Central reformulou bem o elenco, possui jogadores experientes, que entendem o que é o Estadual. Um time maduro, cascudo. O nosso é bem mais jovem, com limitações ofensivas, de opções, mas espero levar algum tipo de vantagem”, declarou o técnico alvirrubro, Dado Cavalcanti.

A tendência é que o Náutico entre em campo com a base utilizada no amistoso passado, contra o ASA/AL, em Arapiraca.

“Estamos em um processo árduo de renovação de elenco. Praticamente começando do zero. O tempo é importante para o condicionamento físico dos atletas. Vamos iniciar a competição dentro do que esperávamos de ganho para o início. Na composição coletiva, entendo que falta muita coisa ainda. Teremos dificuldades naturais de um time jovem, novo de formação. Teremos alguns problemas provenientes nesses aspectos. Mas, dentro da taxa de trabalho entregue, faremos do Náutico uma equipe competitiva”, apontou.

Favorito ao título?

Sport e Retrô são os clubes que, na visão do técnico do Náutico, Dado Cavalcanti, chegam à frente na disputa pelo título do Campeonato Pernambucano. Mesmo valorizando o fato de o Timbu ser o atual bicampeão, o comandante ressaltou que o processo de renovação do elenco tira o rótulo de “time a ser batido” dos alvirrubros.

“Não acho que o Náutico é o time a ser batido no Estadual. A camisa é tradicional, somos os atuais bicampeões e postulantes ao título, mas nesse processo de renovação ainda temos muito a acrescentar. Estou na expectativa que, sabendo passar pelo início pesado, nossas perspectivas serão boas. Acho que tem dois adversários à nossa frente nessa disputa, sendo Sport, tecnicamente, e o Retrô, com um trabalho de montagem boa. Mas somos os atuais campeões e temos que lutar pelo troféu”, afirmou.

Ficha técnica

Central

Nicolas; Edy, Arlan, Áquila (Emerson Almeida) e Guida; Fernando Pires, Douglas Bomba, Ancelmo e Dhonata; Jeorge Belmonte e Leandro Costa.

Náutico

Vagner; Ivan, Anilson, Denilson e Diego Matos; Mateus Cocão, Jean Mangabeira, Gabriel Santiago e Victor Ferraz; Fernando e Júlio.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Tiago Nascimento. Assistentes: Bruno Vieira e José Romão

Transmissão: Globo e DAZN

