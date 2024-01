Náutico encara Flamengo de Arcoverde, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano

A- A+

Neste domingo (14), às 16h, nos Aflitos, o torcedor do Náutico tem um encontro marcado. Um dos convidados mudou de última hora, mas nada que altere a expectativa dos alvirrubros de pisar pela primeira vez no estádio em 2024. Perante o Flamengo de Arcoverde, o Timbu estreia pelo Campeonato Pernambucano.



Aos desatentos ou àqueles que não estavam acompanhando o noticiário esportivo na última semana, vai um recado: a informação acima não está errada. Será realmente o Flamengo o adversário do Náutico. Isso porque o Salgueiro, então desafiante dos alvirrubros na estreia, deixou a competição por problemas financeiros. A vaga ficaria com o Vitória por ter sido o vice-campeão da Série A2, mas o Tricolor das Tabocas também não confirmou presença no torneio. O lugar, então, ficou com o time de Arcoverde.



"Nossa preparação foi a melhor possível. Sabíamos que íamos estrear dia 14, independente do adversário. A comissão técnica vem desempenhando um bom trabalho no dia a dia. Agora é foco total porque temos um jogo muito importante", afirmou o lateral do Náutico, Luiz Paulo.



A tendência é que o técnico Allan Aal escale a mesma equipe que atuou no jogo-treino diante do Campinense, nos Aflitos. Na coletiva pré-jogo da última sexta-feira (12), o treinador ressaltou a importância da condição física para essa primeira partida.

“A gente tem jogadores que chegaram depois, distante daqueles atletas que iniciaram no dia 11 (de dezembro). A gente vai procurar colocar em campo jogadores que têm uma condição física melhor, até para não correr risco de lesão. Existem algumas pequenas dúvidas para criar aquela expectativa no adversário, que nunca facilita a escalação para nós. Mas nesse início estamos priorizando atletas com uma condição física melhor”, disse o treinador.

Desfalque

Uma ausência é certa. Com dores no antebraço esquerdo, o lateral-direito Arnaldo está fora da partida. “Ele teve um trauma e como já tinha uma fratura antiga, desde 2019, operada, está em processo de controle de dor. Fez os exames, que afastaram qualquer fratura, e está evoluindo bem”, disse o médico do clube, Marcelo Larrazábal.

Náutico e Flamengo de Arcoverde já se enfrentaram três vezes na história, todas pelo Pernambucano. O Timbu tem 100% de aproveitamento, com um 3x0 em 1999, um 1x0 em 2018 e um 4x2 em 2019.

De última hora



Sem o mesmo tempo de planejamento do Náutico, o Flamengo de Arcoverde precisou montar o elenco em praticamente uma semana. O clube manteve sigilo quanto aos nomes contratados, mas é certo que o time que encara o Timbu será repleto de atletas da base.



Dos reforços que já são conhecidos, destaque para o meia Cal, formado nas categorias de base do Náutico. O jogador tem passagens por clubes como Ferroviário-CE, Afogados da Ingazeira, Linense-SP, Salgueiro, Porto, Juventus-SC e ENP, do Chipre.



No comando técnico, o Flamengo anunciou a contratação de Toninho Pesso, de 38 anos. O profissional já passou por Mixto-MT, Tupy-GO, Luverdense-MT, Corisabbá-PI e Inter de Lages-SC.





Ficha técnica

Náutico

Vágner; Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Lorran (Igor Pereira), Marcos Júnior, Patrick Allan (Ray Vanegas); Fernandinho, Kauan e Evandro. Técnico: Allan Aal

Flamengo de Arcoverde

*elenco não divulgado

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Anderson Luis Marques. Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior e Tulio de Farias Ribeiro Caldas

Transmissão: GOAT

