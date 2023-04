Náutico encara Petrolina buscando vaga direta na semifinal do Pernambucano

A- A+

Já classificado ao mata-mata do Campeonato Pernambucano, o Náutico entra em campo neste sábado (1º), contra o Petrolina, nos Aflitos, pela última rodada da competição. Ainda que o objetivo inicial tenha sido alcançado, o Timbu não está satisfeito. Afinal, os alvirrubros também querem terminar a etapa de pontos corridos em segundo lugar, posição que permitirá a ida direta para as semifinais, “folgando” nas quartas.



Terceiro colocado, com 22 pontos, o Náutico só consegue a segunda colocação se ultrapassar o Retrô, atual vice-líder, com 24 pontos. A Fênix pega o Íbis, no Arthur Tavares, em Bonito. O Timbu tem de ganhar e torcer pela derrota da equipe de Camaragibe. Se empatarem, aí cabe ao Alvirrubro golear os sertanejos por no mínimo cinco gols de diferença para roubar o posto, ultrapassando no critério de saldo de gols. Em quarto, com 19, o Petrolina não tem como ficar em terceiro.



Para o jogo, o técnico Dado Cavalcanti não terá a presença do atacante Kayon, com lesão muscular na coxa. Regis Tosatti deve ser o substituto.



"Kayon é um bom menino, sempre andamos juntos. Sinto muito que ele esteja lesionado, mas sei que ele vai voltar da melhor maneira para ajudar o Náutico", afirmou o atacante Paul Villero.



Além de Kayon, outro que também não entra em campo é o lateral-esquerdo Diego Matos. O jogador cumprirá suspensão automática após o cartão vermelho recebido no duelo passado da competição, contra o Maguary, no Arthur Tavares. Renan Siqueira, recém-contratado pelo Náutico, deve estrear com a camisa alvirrubra.



Petrolina jogará a D



Com a derrota do Santa Cruz por 3x1 para o Íbis, no Arruda, na penúltima rodada do Campeonato Pernambucano, o Petrolina, atual quarto colocado da competição, garantiu antecipadamente uma vaga na Série D 2024 – o Retrô, vice-líder, foi outro que assegurou lugar no torneio. Comemorando o feito, o presidente da equipe sertaneja, Jeferson Oliveira, apontou que o clube já iniciou o planejamento pensando na temporada seguinte, ratificando também que não irá abrir mão da disputa da competição nacional.



“O Petrolina vai disputar a Série D. Não seria justo conseguir a classificação e não jogar. Já iniciamos os trabalhos para ver quem pode ficar e quem pode chegar para o ano que vem. Também temos suporte da Prefeitura de Petrolina e de alguns empresários que estão nos procurando para dizer que vão nos ajudar, começando por uma reforma no nosso estádio (Paulo Coelho)”, afirmou.





Ficha técnica

Náutico

Vagner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Paulo Miranda, Odivan e Rennan Siqueira; Jean Mangabeira, Nathan e Souza; Regis Tosatti, Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti

Petrolina

Alan; Denner, Mailson, Heverton e Igor Tavares; Kiko, Vinicinho, Eduardo e Acauã; Everton Felipe e Emerson Galego. Técnico: William Lima

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima. Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Dhiego Cavalcanti Pereira

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também

Campeonato Francês PSG perde em casa para o Lyon no Francês; Messi é vaiado