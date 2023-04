Náutico encara Salgueiro em jogo que vale vaga na semifinal do Pernambucano

A- A+

Os mesmos clubes, o mesmo estádio, a mesma competição e praticamente os mesmos atletas em campo. Menos de um mês depois de se enfrentarem nos Aflitos, pela primeira fase do Campeonato Pernambucano, Náutico e Salgueiro voltam a se encontrar. De tantas semelhanças, é a diferença que tem peso maior. Agora é mata-mata. Ao Timbu, pouco adiantará o bom retrospecto recente se, nesta quarta (5), pelas quartas de final do Estadual, não repetir o dever de casa. Para o Carcará, o tropeço anterior por 2x0 será esquecido se os sertanejos saírem de campo com a vaga assegurada na semifinal.



A única vantagem do Náutico será o mando de campo. Se a partida terminar empatada, a decisão vai para as penalidades. Definição que já ajudou o Timbu em um dos dois mata-matas que as equipes protagonizaram no passado no Pernambucano.





Histórico positivo ao Timbu



Em 2014, na semifinal do Pernambucano, o Salgueiro venceu por 2x0 no jogo de ida, no Cornélio de Barros, com gols de Everton e Kanu. Na volta, o Náutico ganhou por 1x0, com Vinícius balançando as redes. Como no regulamento do Estadual não havia vantagem do saldo de gols, a classificação foi definida nas penalidades. O Timbu avançou ao derrotar o Carcará por 5x3.



A outra vez em que Náutico e Salgueiro jogaram na fase que antecede a final foi em 2018. Agora, em partida única, na Arena de Pernambuco. Os alvirrubros venceram por 3x2. Luis Eduardo (contra), Ortigoza e Camacho fizeram para o Timbu, enquanto Dadá e Maurício balançaram as redes para o Carcará.



Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti terá o retorno do lateral-esquerdo Diego Matos, que cumpriu suspensão automática. O lateral-direito Victor Ferraz, o zagueiro Paulo Miranda, o volante Jean Mangabeira e o atacante Jael, poupados diante do Petrolina, também ficam à disposição. Em recuperação de uma lesão na coxa, Kayon segue vetado e deve ser substituído por Regis Tosatti.



"O Salgueiro tem suas qualidades, tem sua tradição dentro do Campeonato Pernambucano, mas chegamos muito bem preparados para esse confronto", afirmou Dado.



Em busca da décima



Caso avance, o Salgueiro chegará pela 10º vez consecutiva à fase de semifinal. Algo que o Trio de Ferro não conseguiu nas últimas edições. Em 2015 e 2017, a equipe sertaneja foi finalista, mas perdeu as decisões para Santa Cruz e Sport, respectivamente. Em 2020, nova decisão, mas agora levantando a taça diante do Tricolor, no Arruda.

Ficha técnica



Náutico



Vagner; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Odivan e Diego Matos; Jean Magabeira, Nathan e Souza; Regis Tosatti, Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti



Salgueiro

Tanaka; Gabriel Fonseca, Gustavo, Léo Ceará e Wesley; Hebert, Gaspar e Pedro Talisca; Juan Kelsen, André e Palominha. Técnico: Marcos Tamandaré



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior. Assistentes: Marcelino Castro de Nazare e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto

Transmissão: Nosso Futebol

