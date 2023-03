Náutico encara São Bernardo/SP pela primeira fase da Copa do Brasil 2023

A- A+

Imagine ganhar R$ 900 mil nesta noite? A Copa do Brasil não é uma loteria, mas é um dos mais caminhos mais rentáveis para fazer os clubes saírem de bolso cheio. O Náutico, por exemplo, pode ser um deles. Pela primeira fase da competição, o Timbu pode embolsar a quantia acima caso elimine o São Bernardo/SP, nesta quarta (1º), no Primeiro de Maio – no regulamento, por atuar como visitante, os pernambucanos precisam apenas de um empate.

De todos os adversários possíveis que o Náutico poderia enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil, o São Bernardo/SP é o mais complicado. A equipe paulista atravessa ótimo momento na temporada, liderando o Grupo D do Campeonato Paulista, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Dos triunfos, destaque para os 2x0 perante o Corinthians e o 1x0 diante do São Paulo.

O clube paulista tem velhos conhecidos da torcida pernambucana, como o goleiro Alex Alves, campeão alvirrubro com o Náutico, em 2021, e o volante Rodrigo Souza, com passagens entre os anos de 2016 e 2017 no Timbu. A equipe é comandada pelo técnico Márcio Zanardi.



O São Bernardo vai jogar pela terceira vez a Copa do Brasil. As demais participações foram em 2013, caindo na segunda fase para o Criciúma, e 2014, sendo eliminado na etapa inicial para o Paraná. Neste ano, o São Bernardo disputará pela primeira vez a Série C do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto, o São Bernardo não terá o meia Chrystian Barletta. O jogador foi negociado com o Corinthians, mas só se reapresentará ao clube após o Paulistão. Porém, por desejo dos alvinegros, ele não será utilizado pelo time do ABC Paulista no mata-mata nacional, justamente para que fique à diposição do Timão futuramente no mesmo torneio.

“Quando saiu o sorteio e deu São Bernardo, a gente viu que seria um confronto difícil para os dois lados. Imagino que eles também pensam que será duro porque devem ter acompanhado nossos jogos, sabendo dos jogadores que temos aqui. Será um jogo parelho”, afirmou o lateral-direito Victor Ferraz, que também minimizou a pressão pelo resultado por conta do aspecto financeiro.

“Não penso nisso. Se vai entrar R$ 1 milhão, R$ 900 mil, 500 mil...isso é coisa do clube. Como capitão da equipe, meus companheiros e eu pensamos em ganhar os jogos. Se um vale R$ 900 mil e outro vale nada, isso não interessa. Quero ganhar todos”, afirmou o jogador. “O Náutico jogará mais pressionado por conta do prêmio? Não. Jogamos pressionados em todas as partidas. Estamos em um time grande do Nordeste. Temos que ganhar todas. A gente foi lá (no Ceará), com um time de jogadores que atuavam menos, enfrentar o Fortaleza, de Série A, que utilizou titulares como Pikachu, Crispim e Zé Welison. Perdemos e fomos pressionados. Não muda o fato de um jogo valer (dinheiro). O compromisso de ganhar é o mesmo”, pontuou.

No ano passado, o Náutico foi eliminado na primeira fase para o Tocantinópolis, perdendo por 1x0. Em 2017, o Timbu também caiu logo na estreia, quando foi derrotado por 1x0 para o Guarani de Juazeiro. O técnico alvirrubro na ocasião era justamente Dado Cavacanti, que não resistiu ao tropeço e foi demitido.

Ficha técnica

São Bernardo/SP

Alex Alves; Alex Reinaldo, Hélder, Romércio, Rafael Vaz e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Henrique Lordelo e Felipe Marques; Matheus Régis e João Carlos. Técnico: Márcio Zanardi

Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Denilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Gabriel Santiago (Jean Mangabeira); Kayon, Paul Villero e Júlio (Jael). Técnico: Dado Cavalcanti

Local: Primeiro de Maio (São Bernardo/SP)

Horário: 20h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR). Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta

Transmissão: Globoplay

