Náutico encara Trindade na estreia da Copinha 2024

Dia de estreia para o Náutico na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta (5), o Timbu encara o Trindade-GO, às 15h15, na cidade de Alumínio, pelo Grupo 20. Na mesma chave, os pernambucanos ainda enfrentarão o XV de Piracicaba e o Sharjah Brasil, ambos clubes paulistas.

A melhor campanha do Náutico na Copinha foi em 2017, ao chegar até a terceira fase. Os pernambucanos foram eliminados nas penalidades para o Mirassol. No elenco alvirrubro daquela edição do torneio de base estava o atacante Erick, principal revelação do clube nos últimos anos e que hoje defende o São Paulo.



Os destaques do atual elenco do Náutico, comandado pelo técnico Sérgio China, são os atacantes Rodrigo Leal e Kauan Muniz. O primeiro tem passagens também pela base do Atlético-MG, enquanto o segundo estreou no profissional em 2021, à época aos 16 anos.

