Náutico encerra primeira fase do Estadual como melhor visitante
Timbu está com 100% de aproveitamento na competição atuando longe de casa
O Náutico ainda não sabe qual será o adversário da semifinal do Campeonato Pernambucano, mas é certo que o primeiro dos dois duelos que define um dos finalistas do torneio será longe dos Aflitos. Algo que, em 2026, não tem sido um problema.
Leia também
• Hélio dos Anjos elogia Rosa e destaca trabalho da base do Náutico
• Hélio celebra desempenho do Náutico na primeira fase, mas liga alerta para semi: "Outro mundo"
• Náutico bate Vitória e consolida boa campanha no Campeonato Pernambucano
Números
Nos quatro jogos que fez como visitante neste ano, o Náutico teve 100% de aproveitamento. Venceu três confrontos na Arena de Pernambuco, sendo dois por 4x0, contra Jaguar e Santa Cruz, além de um 2x1, perante o Decisão. Contra o Vitória, no Arthur Tavares, o Timbu venceu por 3x2.
Por ter terminado na liderança do Pernambucano, o Náutico avançou diretamente para a semifinal e, de quebra, ganhou a vantagem de fazer o segundo jogo como mandante. Se continuar com a sequência positiva como visitante, o Timbu pode construir uma boa vantagem para o duelo da volta.
Além de ser o melhor visitante, o Náutico encerrou a primeira fase do Pernambucano com o melhor ataque, ao marcar 19 gols, e melhor defesa, ao sofrer apenas quatro. A equipe também tem o artilheiro da competição, Paulo Sérgio, empatado com Quirino, do Santa Cruz, ambos com quatro bolas na rede.
Pausa
Enquanto não conhece o próximo desafio, o Náutico utilizará o período sem jogos para aprimorar a parte física e tática dos atletas. Pausa que foi comemorada pelo meia Juninho.
“Para mim será excelente, já que não fiz a pré-temporada. Treinei mais separado do que junto com o grupo. Será bom com relação à parte física e tática. Quero aproveitar esse tempo da melhor forma possível”, declarou o meia.
Concorrente de Dodô no setor de criação do Náutico, Juninho deixou claro que, independente da disputa por posição, o objetivo é ajudar o Timbu a seguir evoluindo na temporada.
“Acho que Dodô é um jogador muito bom. Mostrou isso desde o ano passado, quando a gente se enfrentou. Quem tem de falar sobre isso é Hélio dos Anjos (técnico). Quem tem a ganhar é o Náutico. Acredito que, independente de quem ele escolher, vai tentar dar o seu melhor e ajudar o clube”, pontuou.