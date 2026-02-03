Náutico encerra primeira fase do Estadual como melhor visitante

A- A+

O Náutico ainda não sabe qual será o adversário da semifinal do Campeonato Pernambucano, mas é certo que o primeiro dos dois duelos que define um dos finalistas do torneio será longe dos Aflitos. Algo que, em 2026, não tem sido um problema.







Números



Nos quatro jogos que fez como visitante neste ano, o Náutico teve 100% de aproveitamento. Venceu três confrontos na Arena de Pernambuco, sendo dois por 4x0, contra Jaguar e Santa Cruz, além de um 2x1, perante o Decisão. Contra o Vitória, no Arthur Tavares, o Timbu venceu por 3x2.



Por ter terminado na liderança do Pernambucano, o Náutico avançou diretamente para a semifinal e, de quebra, ganhou a vantagem de fazer o segundo jogo como mandante. Se continuar com a sequência positiva como visitante, o Timbu pode construir uma boa vantagem para o duelo da volta.



Além de ser o melhor visitante, o Náutico encerrou a primeira fase do Pernambucano com o melhor ataque, ao marcar 19 gols, e melhor defesa, ao sofrer apenas quatro. A equipe também tem o artilheiro da competição, Paulo Sérgio, empatado com Quirino, do Santa Cruz, ambos com quatro bolas na rede.



Pausa



Enquanto não conhece o próximo desafio, o Náutico utilizará o período sem jogos para aprimorar a parte física e tática dos atletas. Pausa que foi comemorada pelo meia Juninho.



“Para mim será excelente, já que não fiz a pré-temporada. Treinei mais separado do que junto com o grupo. Será bom com relação à parte física e tática. Quero aproveitar esse tempo da melhor forma possível”, declarou o meia.



Concorrente de Dodô no setor de criação do Náutico, Juninho deixou claro que, independente da disputa por posição, o objetivo é ajudar o Timbu a seguir evoluindo na temporada.



“Acho que Dodô é um jogador muito bom. Mostrou isso desde o ano passado, quando a gente se enfrentou. Quem tem de falar sobre isso é Hélio dos Anjos (técnico). Quem tem a ganhar é o Náutico. Acredito que, independente de quem ele escolher, vai tentar dar o seu melhor e ajudar o clube”, pontuou.

Veja também