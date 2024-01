A- A+

Futebol Náutico enfrenta Sharjah Brasil de olho em vaga no mata-mata da Copinha Duelo acontece nesta quinta (11), às 15h15, em Alumínio; válido pela terceira rodada do Grupo 20

Dia de decisão para o Náutico na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Nesta quinta (11), às 15h15, em Alumínio, a equipe encara o Sharjah Brasil, pela terceira rodada do Grupo 20. O Timbu precisa vencer para não depender de outros resultados e avançar ao mata-mata do torneio. Se empatar, terá de torcer por um ganhador no confronto entre Trindade e XV de Piracicaba ou para um empate que, no somatório dos gols marcados, o representante de Piracicaba não ultrapasse os pernambucanos.

Todos os clubes da chave estão com três pontos. O Trindade lidera por conta do saldo de gols (1), tendo logo abaixo, empatados em todos os quesitos, Náutico e XV de Piracicaba, ambos com saldo zero. O Sharjah é o lanterna, com saldo de -1.

Na estreia, o Náutico perdeu por 2x0 para o Trindade e, pelo mesmo placar, venceu em seguida o XV de Piracicaba. Os gols pernambucanos na competição foram marcados por Thalissinho e Sam.

A melhor campanha do Náutico na Copinha foi em 2017, ao chegar até a terceira fase. Os pernambucanos foram eliminados nas penalidades para o Mirassol.

Santa fora, Sport dentro

O Santa Cruz deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Nesta quarta (10), o Tricolor foi derrotado por 3x0 pelo Desportivo Brasil, em Porto Feliz, pelo Grupo 16. Já classificado, o Sport carimbou o passaporte à fase de mata-mata do torneio sub-20 ao empatar em 1x1 com o Aster, em Itaquaquecetuba, pelo Grupo 23.

Bastou acompanhar a primeira metade do jogo para perceber que o Santa Cruz não teria forças para continuar na Copinha. O Tricolor foi dominado pelo Desportivo e foi ao intervalo perdendo por 3x0. Kauan Toledo abriu o placar para os paulistas, William (contra) fez o segundo e Charles, de cabeça, anotou o terceiro. No segundo tempo, os paulistas administraram a vantagem para avançar em primeiro na chave.

Sem a obrigação de vencer por já ter entrado no jogo classificado, o Sport disputava apenas a liderança do grupo com o Aster. O Leão abriu o placar com Luiz Henrique, mas Victor Almeida empatou para o clube paulista. Com o resultado, os rubro-negros passaram na segunda posição.

Retrô classificado

Outro representante pernambucano no torneio, o Retrô avançou de fase no Grupo 32 na segunda posição, atrás do Avaí. A Fênix fechou a participação na primeira fase com duas vitórias (perante São Caetano e Nacional) e uma derrota, justamente para o líder.

Veja também

Futebol Náutico, Sport e Retrô em campo pela segunda fase da Copinha; confira jogos