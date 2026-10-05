Náutico enfrentará melhor ataque da Série B; veja números

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Adversário do Náutico no jogo de quinta-feira (8), nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino tem o melhor ataque da competição, com 52 gols marcados. Ponto que requer atenção dos alvirrubros no duelo que pode assegurar, de forma simbólica, a permanência do Timbu na divisão.

O CRB, que tem o segundo melhor ataque da divisão, marcou seis gols a menos do que o Novorizontino. O Náutico balançou as redes 39 vezes e está apenas em sétimo no quesito, empatado com Atlético-GO e Londrina.

A Ponte Preta, com 17 gols, tem o pior ataque da Série B. O clube está próximo de ser matematicamente rebaixado à Série C. A Macaca tem apenas 13 pontos após 31 jogos disputados, com aproveitamento de 13%.

Destaques

Parte do segredo ofensivo do Novorizontino está nos pés do atacante Robson. O jogador de 35 anos, que tem passagens por clubes como Fortaleza, Coritiba e São Paulo, balançou as redes 16 vezes na Série B, ocupando o posto de artilheiro do torneio ao lado de Mikael, do CRB.

No ano, Robson tem 24 gols em 44 jogos, contribuindo ainda com sete assistências. O atleta vive a melhor temporada da carreira. Anteriormente, o ano mais goleador havia sido pelo Fortaleza, em 2021, quando marcou 15 vezes.

Outro destaque do time paulista é o meia Rômulo, de 24 anos. O atleta pertence ao Palmeiras e está no clube do interior paulista por empréstimo até o fim de 2026. Na Série B, ele já anotou 10 gols.

Recentemente, Rômulo recebeu proposta do futebol da Rússia de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na cotação atual), mas optou por seguir no Novorizontino e ajudar a equipe na luta pelo acesso à Série A. O clube está na terceira posição, com 54 pontos.

Reencontro

No primeiro turno, no Jorge Ismael de Biasi, Novorizontino e Náutico empataram em 1x1. Dodô, que já deixou o Timbu, marcou os dois gols dos visitantes, enquanto Robson e Juninho anotaram o dos mandantes. Ambos os times, na ocasião, estavam no G6, mas somente os paulistas permaneceram.

Na 13ª posição, com 42 pontos, o Náutico tem 10 a menos do que o Atlético-GO, sexto e primeiro integrante do G6. De acordo com o site Chance de Gol, os alvirrubros possuem apenas 0,3% de probabilidades de ficarem entre os seis melhores do torneio, disputando o mata-mata que vale o acesso. Um triunfo perante os paulistas fará os pernambucanos chegarem aos 45 pontos, cenário que praticamente crava a permanência do Timbu na divisão atual.

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