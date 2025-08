Náutico engata melhor sequência invicta desde 2023

A- A+

Há sete jogos sem perder na Série C do Campeonato Brasileiro 2025, o Náutico engatou sua maior sequência sem derrotas desde o início da temporada 2023. Números que colocam o Timbu cada vez mais próximo de cravar um lugar no quadrangular final que vale o acesso.





Sequência

O Náutico ficou 10 jogos consecutivos sem perder há dois anos, somando compromissos no Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. A série começou com uma vitória por 2x0 diante do Caruaru City.

Depois, empate em 3x3 no Clássico das Emoções diante do Santa Cruz, no Pernambucano. Em seguida, triunfos por 2x0 e 1x0, diante do Belo Jardim (Estadual) e Alagoinhas (Copa do Nordeste), respectivamente.

Após as vitórias, o Náutico empatou três vezes seguidas. Começou com 1x1 e 0x0 perante Retrô e Porto, respectivamente, pelo Pernambucano. Depois, o Timbu parou em 2x2 com o CRB.

Voltando ao Estadual, o Náutico venceu o Afogados por 1x0 e empatou em 2x2 com o Sport. Por fim, derrotou o Fluminense-PI por 2x0, no Nordestão. A série invicta chegou ao fim ao perder por 1x0 para o Sampaio Corrêa, no torneio regional.

Presente

O Náutico não perde desde o 3x1 para o Bahia, na primeira fase da Copa do Nordeste. De lá para cá, em jogos pela Série C, o Timbu venceu Maringá (2x1) e Tombense (2x0). Depois, empatou em 0x0 com Figueirense e Floresta. Nas três partidas mais recentes, o Alvirrubro ganhou de Caxias (2x0), Guarani (1x0) e Retrô (3x0).



"Camisa, sozinha, não ganha jogo. Mas a camisa, com trabalho e torcedor do lado, ganha jogo. Estamos há sete jogos sem perder, seis seguidos sem tomar gols. Sinal de equilíbrio. Pela média, nós temos a melhor defesa de todas as divisões (apenas seis gols sofridos)", reforçou o técnico Hélio dos Anjos.

O Náutico é o atual quarto colocado da Série C, com 26 pontos. Na próxima rodada, domingo (10), o Timbu enfrenta o Londrina, no Vitorino Dias. Para o confronto, os pernambucanos terão o retorno do atacante Paulo Sérgio, que cumpriu suspensão automática diante do Retrô.

