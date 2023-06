A- A+

Futebol Náutico entra com recurso para impedir interdição de setor dos Aflitos Até o momento, o Timbu não pode vender ingressos para o setor Hexa, em que ficaria localizado a organizada do clube, além de outros torcedores que não são integrantes do grupo.

Após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) punir, em caráter liminar, o Náutico e o Confiança com a interdição de dois setores dos estádios dos clubes, depois de as organizadas dos dois clubes protagonizaram uma briga no Batistão, no dia 12 de junho, no encontro entre as equipes pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Timbu entrou com um recurso para impedir que os Aflitos fiquem sem uma das áreas liberadas para o jogo contra o Amazonas, quarta (28).

Também está proibida a presença das uniformizadas - algo que já existe em Pernambuco -, e vetada a utilização de objetos que façam alusão à torcida. Os clubes também corre risco de futuramente perderem mandos de campo, além de pagamento de multa.

