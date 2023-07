A- A+

Futebol Náutico entrará com ação contra Yuri Ferraz, que lesionou o lateral Diego Matos Atleta alvirrubro teve três vértebras da coluna fraturadas após falta em jogo contra o Amazonas, pela Série C

O Náutico informou que vai entrar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra Yuri Ferraz, jogador do Amazonas, responsável pela falta que machucou o lateral-esquerdo Diego Matos, no confronto realizado na última quarta (28) entre as equipes, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta da equipe amazonense acertou uma joelhada no alvirrubro, lesionando três vértebras da coluna.

"O que o atleta do Amazonas fez foi realmente um caso para ser punido. Era para ficar punido o tempo que Diego Matos ficar fora. A gente lamenta muito o ocorrido e lamenta ainda mais o atleta jogar novamente, podendo fazer isso com outro", disse o executivo de futebol do Náutico, Gustavo Cartaxo, em entrevista à Rádio Clube. Ainda não há um prazo para o retorno do lateral alvirrubro.

O Náutico entra em campo nesta segunda (3), contra o Altos-PI, nos Aflitos, pela Série C. Sem Diego Matos, Rennan Siqueira e Bryan brigam pela vaga no setor.

Veja também

Futebol Michael recebe proposta do Botafogo-SP e pode deixar clube antes do término da Série D