A- A+

Futebol Náutico entrará com uma representação na FPF contra o árbitro da partida diante do Retrô Timbu saiu inconformado com o fato de Diego Fernando não ter marcado dois possíveis pênaltis no primeiro tempo para os alvirrubros

Após o empate em 1x1 com o Retrô, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, o Náutico comunicou que vai entrar com uma representação junto à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) contra o árbitro da partida, Diego Fernando. A alegação dos alvirrubros é de que o profissional do apito deixou de marcar dois pênaltis para o Timbu no primeiro tempo, quando o jogo estava 0x0. A informação foi divulgada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.

O primeiro lance que o Náutico questiona é o que Júlio é derrubado na área por Guilherme Paraíba. O árbitro nada assinalou e, no decorrer da jogada, deu cartão amarelo para Júlio por simulação. A outra alegação do clube é no cruzamento de Diego Ferreira. Os visitantes citam que a bola teria acertado o braço do volante Alencar. Mais uma vez, a arbitragem não marcou pênalti.

“Acho que Diego não teve uma noite bacana. Tivemos dois pênaltis a nosso favor no primeiro tempo. Não sei o motivo de não ter marcado. Cobrei no intervalo. Precisou ter o terceiro, claro, para ele marcar. Com 10 minutos de jogo, tínhamos três jogadores amarelados. O do Gauto foi justo, mas não entendo o de Júlio. Ele foi provocado o jogo todo, foi amarelado e tolhido do que ele poderia fazer. Qualquer disputa de bola poderia ser interpretada de alguma forma e ele poderia ser expulso. Tirei Gauto pelo mesmo motivo. Diego apitou muitas faltas no meio e achei que o pior poderia acontecer. Paul jogou o tempo todo com o cara dizendo que ele ia ser expulso. Não pode driblar mais? Ele fez escolhas erradas, amarrando nossa equipe”, criticou Dado.

O único pênalti marcado no jogo foi no segundo tempo, em cima de Paul Villero. Na cobrança, Souza balançou as redes. No fim, Albano marcou para o Retrô e garantiu o 1x1 que manteve a Fênix na liderança do Estadual.

Veja também

Futebol Náutico próximo de oficializar chegada do atacante Jael