Futebol Náutico envia projeto ao Ministério do Esporte em busca de R$ 1,5 milhão para o futebol feminino Timbu tenta captação por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, do Governo Federal

O Náutico enviou nesta sexta (8) ao Ministério do Esporte um projeto para captação de R$ 1,5 milhão, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, para o futebol feminino do clube. O anúncio foi feito por meio da vice-presidente do Timbu, Tatiana Roma.

A Lei nº 11.438/06 – Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) –, como é mais conhecida, permite que recursos provenientes de renúncia fiscal sejam aplicados em projetos das diversas manifestações desportivas e paradesportivas distribuídos por todo o território nacional. Por meio de doações e patrocínios, os projetos executados via Lei de Incentivo ao Esporte atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência e idosos.

Mais cedo, o Náutico também implementou o “Protocolo Náutico Delas”, série de ações que, segundo o clube, pretendem “tornar o ambiente mais inclusivo e digno para o público feminino, além de combater o machismo que encontra-se afincado no meio esportivo”.

A ideia do Náutico, pioneira no País, é construir um “ambiente seguro e confortável para o público feminino nas dependências do clube, além da prevenção de atos discriminatórios ou ofensivos, o constrangimento e à violência contra a mulher e para a proteção à vítima”.

O clube vai promover, anualmente, a capacitação dos funcionários, especialmente os que tenham contato direto com o público interno e/ou externo.

Confira a lista de atos discriminatórios ou ofensivos contra a mulher:

- Músicas ofensivas às mulheres, ainda que não seja dirigida a pessoa ou grupo

específico;

- Utilização de faixas, cartazes, bandeiras ou outros sinais com mensagens de

caráter misógino; e

- A prática de assédio moral ou sexual, e importunação sexual contra mulher.

Ao ser identificada a autoria dos atos discriminatórios ou ofensivos contra a mulher, o infrator será retirado da área que ocorreu, independente se em dia de jogo ou durante as atividades corriqueiras do Náutico, sendo possível a remoção das dependências do clube caso necessário, para fins de preservar a dignidade e integridade física e psicológica da denunciante.

Tem novidade importante pro nosso futebol feminino. Enviamos hoje ao Ministério do Esporte, através da vice-presidente Tatiana Roma, um projeto para captação de R$ 1,5 milhão por meio da Lei de Incentivo ao Esporte para a modalidade.



