Futebol Náutico espera se beneficiar no mercado com fechamento de janela para reforços nas Séries A e B Timbu, inclusive, deve oficializar em breve a vinda do meia Eduardo, que estava no Vitória

Na última quinta (20), a janela de transferências entre clubes brasileiros nas Séries A e B se encerrou. Com isso, quem não fechou com alguma equipe das 40 equipes das duas principais divisões nacionais só tem dois caminhos: ou espera a reabertura do mercado, em julho, ou procura uma saída nas Séries C e D. É nesse segundo cenário que o Náutico está atento para trazer novas peças.



“O fechamento da janela nos favorece porque alguns jogadores estavam na expectativa de jogar uma Série A ou Série B acabam sobrando no mercado e a próxima janela é somente em julho. Alguns esperam, mas outros não, querem jogar. Podemos usufruir, sendo criativos no mercado para buscar os atletas”, afirmou o técnico do Náutico, Dado Cavalcanti.





O clube acertou recentemente a vinda do meia Eduardo, que estava no Vitória, e pode se favorecer de mais três chegadas nos próximos dias. Uma delas pode acontecer na defesa, já que tudo indica que o zagueiro Paulo Miranda, investigado em um esquema de manipulação de resultados, deve rescindir contrato com o Timbu.

