Futebol Náutico está próximo de rescindir contrato com o atacante Ray Vanegas Colombiano disputou 14 jogos pelo clube, com apenas dois gols marcados

O atacante Ray Vanegas não deve continuar no Náutico para o restante da temporada. O clube negocia a rescisão contratual com o jogador e tudo indica que ele não será sequer relacionado para as partidas contra o Sport, nos dias 30 de março e 6 de abril, pelas finais do Campeonato Pernambucano.



Pelo Náutico, Vanegas disputou 14 jogos e marcou dois gols, contra Flamengo de Arcoverde e Petrolina, ambos no Estadual. A tendência é que mais atletas deixem o clube nos próximos dias, já que o Timbu também está em processo de reformulação do elenco.



Até o momento, o Náutico fechou as contratações do volante Souza, do meia Thiago Lopes e dos atacantes Gustavo Maia e Cléo Silva. O clube ainda tem negociações com o zagueiro Marco Antônio e o atacante Hyuri - esse último ex-Sport e que já foi comandado pelo técnico Allan Aal em 2021, à época no CRB.

