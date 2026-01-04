A- A+

Copa São Paulo Náutico estreia com derrota para o Novorizontino na Copinha Atual campeão estadual, Alvirrubro não teve boa atuação diante dos paulistas

Atual campeão pernambucano sub-20, o Náutico não iniciou a Copinha como o desejado. Neste domingo (4), pelo Grupo 24, o Alvirrubro teve fraca atuação e acabou sendo derrotado pelo Novorizontino, em Itaquaquecetuba, pelo placar de 2x0.

O resultado deixou o Timbu na lanterna da chave e pressionado por um resultado positivo na rodada seguinte, diante do Juventude Samas, na quarta-feira. O clube maranhense também estreou com revés no torneio, ao perder por 2x1 para o IAC.

Os gols da derrota alvirrubra para o Novorizontino foram marcados um em cada tempo. Aos 47 da etapa inicial, Gabriel Correia recebeu livre, parou no goleiro na primeira oportunidade, mas marcou no rebote.

Já aos nove minutos da parte final, Daniel fez o segundo, após rápido contra-ataque. O atacante se antecipou ao marcador para balançar as redes.

