Futsal Náutico estreia com derrota para o Passo Fundo no Campeonato Brasileiro de Futsal Na última quinta-feira (16), no Geraldão, Timbu caiu por 4x1

O Campeonato Brasileiro de Futsal começou para o Náutico na última quinta-feira (16), mas não da maneira que o Alvirrubro esperava. No Ginásio do Geraldão, diante do Passo Fundo-RS, o Timbu perdeu pelo placar de 4x1 e largou mal no Grupo A da competição.

Com menos de dois minutos de bola rolando, o Passo Fundo já saiu na frente com o gol de Matheus Gaúcho, aproveitando o vacilo da equipe mandante num lance de lateral. A partir de então, o Náutico conseguiu entrar e igualar um pouco mais o jogo, indo para o intervalo diante da desvantagem mínima.

Mas na volta do descanso, o Timbu cometeu mais um erro fatal logo nos primeiro momentos. Com poucos segundos do segundo tempo, os gaúchos recuperaram a bola já na quadra de ataque e facilmente ampliaram com Paulo Victor. O terceiro da equipe visitante veio muito do desespero alvirrubro. O Náutico tentou bater um lateral rápido, a bola sobrou na mão do goleiro Queixo, que percebeu o arqueiro adversário adiantado, e de um quadra à outra, mandou para o fundo da rede.

Com a vantagem já construída, o Passo Fundo ainda ampliou. Em mais um desarme já na quadra de ataque, Viana recebeu assistência com o gol aberto e fez 4x0 com ainda 14 minutos por jogar. Ao Náutico só restava ir ao ataque, usar as situações de goleiro linha para tentar diminuir o prejuízo. Faltando oito minutos, Bruno puxou contra-ataque, tocou para receber de volta e de frente para a barra fez o gol de honra do time da casa.

Próximo jogo

Por se tratar de uma competição em que a fase de classificação é disputada em turno único, o Náutico precisa procurar a reabilitação o quanto antes. No próximo dia 25, o Timbu tenta a vitória diante do Vasco, no Rio de Janeiro. A equipe Cruzmaltina iniciou bem a competição, derrotando o Fortaleza, uma das equipes consideradas favoritas ao título do torneio.

