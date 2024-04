A- A+

SÉRIE C Náutico estreia no Campeonato Brasileiro sem a presença do público; relembre o motivo da punição Timbu estreia na série C contra o São Bernardo neste domingo (21), às 16h30, nos Aflitos

Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Náutico irá estrear na Série C do Campeonato Brasileiro de portões fechados. A punição do clube se deu devido a uma briga entre torcidas organizadas no ano passado. Nesta primeira rodada, o Timbu enfrenta o São Bernardo no próximo domingo (21), às 16h30, nos Aflitos.

O episódio que resultou na punicação ao Náutico aconteceu no dia 12 de junho de 2023, na partida contra o Confiança, em Aracaju, no Batistão, que terminou empatada por 2 a 2. Torcidas organizadas de ambos os clubes protagonizaram cenas lamentáveis dentro do estádio momentos antes do início do jogo.

O setor que dividia as duas torcidas foi invadido, resultando em troca de socos e pontapés entre os membros da organizada. A Polícia Militar foi acionada para apartar o confronto e a confusão foi registrada na súmula pelo árbitro da partida, José Mendonça da Silva. Confira o registro na íntegra:

"Informo a quem de direito que antes do início da partida houve um conflito entre as torcidas das equipes adversárias, solucionado logo depois pelo aparato da polícia militar. Não houve maiores providências e a segurança foi restabelecida prontamente para a partida transcorrer sem problemas", registrou o árbitro.

Punição

O Timbu foi denunciado no Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita a pena por "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto", mesmo sendo visitante, o clube sofreu a punição.

Inicialmente, o STJD determinou que a punição aplicada seria uma multa de R$ 10 mil, além de dois jogos realizados de portões fechados. Porém, a pena foi reduziada a um jogo sem a presença do público e outro realizado com a presença de mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCDs). Nesse caso, a partida contra o Ypiranga, que será realizada no dia 4 de maio, nos Aflitos, terá público restrito.

Presença feminina

A restrição do público à presença de mulheres, crianças e pessoas com deficiência é uma medida já implementada na capital pernambucana.

No ano no passado, o Sport realizou três jogos com restrição de público na série B, cumprindo punição pela invasão de campo na partida contra o Vasco, em outubro de 2022. Na ocasião, mais de 50 mil pessoas estiveram presentes nos três jogos realizados na Ilha do Retiro.

