Náutico Conselho do Náutico debate incluir no escudo estrelas alusivas a títulos nacionais requeridos Inclusão dos símbolos seria referente a três conquistas do Alvirrubro; saiba quais

O Conselho Deliberativo do Náutico anunciou que irá discutir a inclusão de três novas estrelas no escudo do clube, em uma reunião extraordinária, marcada para a próxima terça-feira (16).

A inclusão dos símbolos seria referente a três conquistas do Alvirrubro. Segundo o comunicado, divulgado na quinta-feira (11), a ideia seria adicionar duas estrelas de ouro e uma de prata no escudo.

As estrelas douradas referenciariam os títulos do Torneio dos Campeões do Norte, de 1952, e a Copa dos Campeões do Norte, de 1966. O clube pretende protocolar, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), um pedido para que as duas taças sejam reconhecidas como conquistas nacionais e não apenas glórias no âmbito regional.

Já a estrela de prata seria uma referência ao título da Taça de Prata de 1981, equivalente a atual Série B do Campeonato Brasileiro.

A reunião extraordinária ocorre na próxima terça, às 19h, de forma híbrida (presencial e online), na sala do colegiado do clube.

A reunião também contará com o lançamento do livro “Uma Odisseia Alvirrubra - A volta do Náutico para os Aflitos”, além da confraternização dos conselheiros e da divulgação de comunicados.

Náutico adiciona títulos no site

No último dia 3 de dezembro, o Náutico atualizou, no site do clube, a lista de conquistas alvirrubras na história, adicionando duas, a do Torneio dos Campeões do Norte de 1952 e da Copa dos Campeões do Norte de 1966, como títulos com peso de Campeonato Brasileiro.

A ideia do Náutico é seguir um caminho parecido com o que Sport, Ceará e Fortaleza fizeram neste ano para equiparar os títulos dos Torneios Norte-Nordeste da década de 1960 aos da Taça Roberto Gomes Pedrosa, realizada no mesmo período e que ganhou o status de Campeonato Brasileiro em 2010.

No Torneio dos Campeões do Norte de 1952, o Náutico, que já entrou na semifinal, derrotou o América-RN, por 5x4, e a Tuna Luso por 5x1, para se sagrar campeão. Os outros participantes foram Confiança, CRB, Ypiranga-BA, Treze e Ceará.

Na Copa dos Campeões de 1966, participaram os últimos cinco vencedores da fase Norte-Nordeste da Taça Brasil: Bahia, Fortaleza, Sport, Ceará e Náutico. Após oito rodadas, com todos se enfrentando em jogos de ida e volta, no modelo de pontos corridos, o melhor colocado foi o Timbu, levando o troféu.



