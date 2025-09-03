A- A+

Futebol Náutico estuda premiar elenco com mais de R$ 1 milhão em caso de acesso à Série B Timbu seguirá com premiações por vitórias no quadrangular e adicionará bônus por empate

A direção do Náutico pretende premiar o elenco, em caso de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, com uma premiação superior a de R$ 1 milhão. Além disso, o Timbu seguirá com os bichos por vitória (já presentes na primeira fase) e adicionará um bônus por empate na fase de quadrangular da Série C.

A informação foi confirmada pelo vice-presidente de futebol do Náutico, Eduardo Granja. O clube não anunciou os valores exatos, mas estima-se que os empates podem render próximo de R$ 50 mil de premiação e vitória em torno de R$ 100 mil. A verba seria arrecadada com ajuda de alvirrubros que frequentemente participam de colaborações financeiras no Timbu.

O Náutico também dará uma premiação ao elenco em caso de título da Série C. O Timbu já faturou o título da competição em 2019. No quadrangular da edição atual do torneio, os pernambucanos estão na chave que conta ainda com Guarani, Ponte Preta e Brusque.





