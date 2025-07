A- A+

Futebol Náutico evita fazer cálculos no G8 e mantém foco no "jogo a jogo" Timbu está na sexta posição, com 20 pontos, e encara o Guarani, sábado (26), no Brinco de Ouro

Faltam seis jogos para o término da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 18 pontos em disputa. Em tese, se o Náutico, sexto colocado, com 20 pontos, conquistar metade deles, já estará garantido no quadrangular final que vale o acesso à Série B. Mas os alvirrubros não querem se apegar aos cálculos no momento.

Sem calculadora

Prestes a encarar o Guarani, sábado, no Brinco de Ouro, pela 14ª rodada, o Náutico segue o discurso do “jogo a jogo”.



“Hoje, todo mundo trabalha com 29 pontos. Daqui a pouco, após três rodadas, nós poderemos não trabalhar mais com esses 29 pontos, podem ser menos. Você faz projeção matemática, trabalha com percentual, mas tem de pensar jogo a jogo. Não há outra alternativa. Tenho esperança que não vamos pontuar somente nos jogos dentro de casa”, ressaltou o técnico Hélio dos Anjos.

Disputando a primeira Série C da carreira, o atacante Vinícius vê possibilidades de o Náutico engatar uma sequência positiva para não definir a vaga no G8 apenas na rodada final.

“Como atleta, sonhamos alto, trabalhamos para conquistar a pontuação mais alta possível. Mas eu sou muito de jogo a jogo. Tínhamos uma final contra o Caxias, alcançamos uma pontuação boa, e temos outra final contra o Guarani. Temos de ir lá buscar a vitória. Essa é minha primeira Série C. Eu não sabia o quanto precisava (pontuar). Estou aprendendo mais neste ano. Creio que temos de fazer nosso trabalho para atingir o máximo da pontuação e, se der para classificar já nos próximos jogos, melhor ainda”, frisou.

Desfalques

Bastante elogiado depois da vitória, o quarteto ofensivo do Náutico, que tem Paulo Sérgio, Lucas Cardoso, Vinícius e Hélio Borges, não poderá ser repetido perante o Guarani. Hélio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mesmo problema do volante Igor Pereira e do xará do atacante, o técnico Hélio dos Anjos.

Auremir deve ocupar a vaga de Igor, enquanto Kelvin é o mais cotado para ficar no lugar de Hélio Borges. No banco de reservas, o Náutico será comandado pelo auxiliar-técnico, Guilherme dos Anjos.

