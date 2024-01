A- A+

Futebol Náutico fará jogo-treino contra o Campinense, no próximo sábado (6) Desafio antecede a estreia oficial do Timbu na temporada, no dia 14 de janeiro, contra o Salgueiro, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano

Após disputar jogo-treino contra a equipe sub-20, o Náutico terá mais um desafio em preparação para a estreia oficial da temporada, no dia 14 de janeiro, contra o Salgueiro, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. De acordo com o jornalista Afonso Carlos, o Timbu enfrentará o Campinense, sábado (6), às 16h, também no Eládio de Barros Carvalho.

O Náutico tinha inicialmente como meta disputar um amistoso contra uma equipe que estaria também na Série A1 do Pernambucano, além do já realizado duelo perante a equipe de base. O confronto perante os paraibanos servirá para o técnico Allan Aal esboçar novamente a base titular que pode estrear diante do Salgueiro.

