Futebol Náutico fará jogo-treino contra o Central no dia 5 de abril Duelo perante o time de Caruaru serve de preparação para o início da Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico fará um jogo-treino no dia 5 de abril contra o Central, de Caruaru, de olho na preparação da equipe para o início da Série C do Campeonato Brasileiro. O local e o horário do confronto ainda serão divulgados. A informação foi confirmada pelo vice-presidente de futebol do Timbu, Eduardo Granja.

Nesta tarde, o Náutico está realizando um jogo-treino contra a equipe sub-20. O confronto acontece nos Aflitos. Os alvirrubros também aproveitaram para oficializar a contratação do meia Caio Vítor, ex-Volta Redonda.

