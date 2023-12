A- A+

Futebol Náutico fará um jogo-treino e um amistoso antes do início da temporada Timbu fará duelo diante do time sub-20 do clube, no dia 23 de dezembro, e enfrentará uma equipe da Série A1 do Pernambucano no começo de janeiro

Antes do início oficial da temporada 2024, com os compromissos do Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, o Náutico fará ao menos dois testes de preparação. O primeiro deles será dia 23, contra a equipe sub-20 do clube, que participará posteriormente da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O outro confronto, em caráter de amistoso, será perante um adversário da Série A1 do Estadual, ainda a ser definido. O compromisso acontecerá no início de janeiro, provavelmente no dia 5.

O Náutico ainda está em fase de reconstrução do elenco. Os jogadores que estiveram na reapresentação da última segunda (11) foram os goleiros Vagner, Bruno Lopes e Jeferson Romário; o lateral Danilo Belão; os zagueiros Matheus Santos, Rafael Vaz, Joécio e Odivan; os volantes Marco Antônio, Lorran, Igor Pereira, Jean Mangabeira e Wendel Lessa; além dos atacanets Kayon, Kauan, Kauan Maranhão e Evandro.

Os laterais Diego Matos e Arnaldo, o zagueiro Guilherme Matos e o atacante Danrlei não se reapresentaram por questões pessoais. O primeiro regressa na quarta (13), os dois seguintes na sexta (15) e o último apenas na próxima segunda (18). Já Patrick Allan foi anunciado na última segunda e deve se juntar em breve aos demais companheiros. Ao longo dos dias, mais nomes devem ser oficializados. Casos do meia Wendel Lessa e dos atacantes Paulo Sérgio e Leandro Barcia.

