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FUTEBOL Náutico faz proposta para conseguir o retorno do meia Jean Carlos Atleta vestiu a camisa alvirrubra entre os anos de 2019 e 2022 e atualmente defende a Chapecoense

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro em 2026 será aberta no dia 20 de julho e o Náutico já está se movimentando no mercado para reforçar o elenco de olho na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos nomes procurados pelo Timbu foi o de um ex-jogador alvirrubro que coleciona três títulos pelo clube.

Atualmente na Chapecoense, o meia Jean Carlos foi procurado pelo Náutico. A informação foi publicada pelo portal NE45 e confirmada pela reportagem.

Campeão da Série C 2019 e bicampeão pernambucano, em 2021 e 2022, Jean Carlos, de 34 anos, disputou 151 partidas pelo Náutico, com 36 gols. Após deixar o Timbu, o meia passou por Ceará, Juventude, Criciúma e Chapecoense.

Na equipe catarinense, Jean Carlos tem apenas cinco gols marcados em 34 jogos. Pelo Brasileirão, foram duas bolas na rede, contra Vasco e Santos, em 17 partidas.

Enquanto não pode inscrever novos atletas, o Náutico foca as atenções no jogo de sábado (20), contra o Vila Nova, no OBA, pela Série B. O Timbu é o sétimo colocado, com 20 pontos. O Dragão é o vice-líder, com 25.

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