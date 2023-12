A- A+

Futebol Náutico fecha a contratação do atacante Leandro Barcia Jogador tem passagens pelo Sport e desembarcará no Recife ano que vem, após término do vínculo com o Defensor Sporting, do Uruguai

Depois de fechar com Danrlei e Evandro, o Náutico está próximo de oficializar mais uma contratação para o ataque em 2024. Trata-se do uruguaio Leandro Barcia, ex-Sport. O jogador é aguardado para desembarcar no Recife em janeiro, já que ainda tem vínculo com o atual clube, o Defensor Sporting, do Uruguai, até o final deste ano. A informação foi publicada inicialmente pelo NE45 e confirmada pela reportagem.



Em rápido contato com a reportagem, o empresário do atleta, Constantino Júnior, preferiu manter a cautela, indicando que qualquer acerto só pode ser concretizado após o fim do contrato de Barcia com o clube uruguaio. No Defensor, o atacante marcou três gols em 21 jogos nesta temporada.



Barcia é velho conhecido dos pernambucanos. Entre 2020 e 2021, o atacante vestiu a camisa do Sport, com oito gols em 33 jogos. No Brasil, o jogador também passou por Goiás, Atlético-GO e Ponte Preta.

