A- A+

Série B Náutico fecha Série B com derrota de virada para o Londrina Timbu encerra a competição com 46 pontos, em 15º lugar

A participação do Náutico na Série B do Brasileiro de 2026 terminou com derrota. Em visita ao rebaixado Londrina, na noite desta quarta-feira (11), o Alvirrubro até saiu na frente, no VDG, com Halanzinho, mas perdeu para o time da casa por 2x1, após sofrer dois gols no fim do confronto.

O resultado deixou os pernambucanos na 15ª colocação, com 46 pontos. O Tubarão, por outro lado, fecha a competição em 18º, com 35 pontos.

O jogo

Com o VGD de portões fechados, Tubarão e Timbu fizeram um jogo digno de times sem pretensões dentro da Segundona. Em confronto morno, a primeira boa oportunidade aconteceu apenas aos 31 minutos. Acionado na área, Luiz Paulo finalizou na rede pelo lado de fora.

Posteriormente, mais duas boas chegadas do clube pernambucano em sequência. Primeiro, Luiz Cláudio bateu na saída do goleiro, mas a bola tirou tinta da trave. Logo depois, Victor Andrade arriscou de fora da área com perigo ao poste direito.

A única tentativa concreta dos donos da casa saiu da cabeça de Pablo Dyego, nos acréscimos, mas sem muito perigo à meta de Guruceaga.

Timbu sofre virada

Na etapa derradeira, o Londrina voltou superior e foi responsável pelas principais chances. Aos dez minutos, Lucas Marques lançou, Luiz Paulo não conseguiu afastar, e Pablo Dyego carimbou a trave direita de Guruceaga. Três minutos depois, Chumbinho assustou em finalização da intermediária.

Sem incomodar a zaga do time da casa, Bruno Pivetti fez mudanças na equipe. Entre elas, as estreias de Guilherme Ramos e Isaque.

As alterações deram mais mobilidade ao Alvirrubro, que balançou as redes aos 35 minutos. Victor Andrade foi ao fundo pela esquerda e cruzou na cabeça de Halanzinho, que marcou seu primeiro gol pelo profissional.

Enquanto o Náutico relaxou com o gol marcado, o Londrina mostrou poder de reação e fez dois gols na reta final. Primeiro, Kauã Jonathan ganhou da marcação e tocou para Guilherme Cachoeira empatar, aos 42 minutos.

A virada paranaense veio três minutos mais tarde. Rafael Monteiro fez cruzamento da esquerda, Igor Bahia disputou por cima, e a bola sobrou para João Andrade chutar, de primeira, para vencer Guruceaga.

Ficha do jogo

Londrina 2

Maurício Kozlinski (Zanella); Richarlyson (Chumbinho), Rárik, Matheus dos Santos e Artur (Rafael Monteiro); Lucas Marques, Geovane Meurer (Cainã) e João Andrade; Pablo Dyego (Kauã Jonathan), Igor Bahia e Guilherme Cachoeira. Técnico: Hugo Chacon

Náutico 1

Guruceaga; Hector, Gabriel Índio, Wanderson e Luiz Paulo; Caio, Matheus Uchôa (Guilherme Ramos) e Halanzinho (Rosa); Victor Andrade, Everson (Wendell Miranda) e Luiz Cláudio (Isaque). Técnico: Bruno Pivetti

Local: VGD (Londrina/PR)

Árbitro: Andreza Helena de Siqueira (MG). Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Celso Luiz da Silva (ambos de MG)

VAR: Adeli Mara Monteiro (SP)

Gols: Halanzinho, aos 35' do 2T (NAU); Guilherme Cachoeira, aos 42', e João Andrade, aos 45' do 2T (LON)

Cartões amarelos: Richarlyson, Guilherme Cachoeira (LON); Halanzinho (NAU)

Veja também