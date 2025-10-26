A- A+

Futebol Náutico fecha Série C com melhor média de público; confira números Timbu levou mais de 100 mil pessoas aos Aflitos nas 13 partidas que disputou em casa na competição

Além do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, alcançado com a vitória por 2x1 diante do Brusque, nos Aflitos, pela rodada final do quadrangular da Série C, o Náutico terminou a temporada com mais um motivo para comemorar. O clube teve a melhor média de público da competição, levando mais de 130 mil alvirrubros nas 13 partidas que realizou como mandante.



Média

O Náutico fechou a Série C com média de público de 10.193 torcedores nos 13 jogos que disputou nos Aflitos. O confronto com mais alvirrubros no estádio foi justamente o que garantiu o acesso, diante do Brusque, com 16.077 pessoas. O menor foi no 2x1 contra o Maringá, com 3.787.



Atualmente, o estádio tem capacidade para pouco mais de 18 mil espectadores, mas, por questões de segurança, o clube tem colocado à venda pouco menos de 17 mil. Na história, o jogo com a maior presença de torcedores nos Aflitos foi no Campeonato Pernambucano de 1970, com a vitória do Náutico por 1x0 diante do Santa Cruz. O estádio recebeu 31.613 pessoas.

Os jogos do quadrangular também marcaram bons números nos Aflitos. Contra o Guarani, o público foi de 15.311 torcedores. Diante da Ponte Preta, 13.887 alvirrubros estiveram presentes no estádio. No geral, o Náutico teve em casa sete vitórias, três empates e três derrotas. Um aproveitamento de 61,5%.



Para 2026, o Náutico pretende fazer uma série de melhorias em questões estruturais no estádio, envolvendo drenagem, gramado, iluminação e vestiários.

Renda

O ano de 2025 também foi importante em termos de público para o Náutico na Copa do Brasil. Mesmo eliminado na terceira fase, para o São Paulo, o Timbu teve a maior renda da história como mandante.Os alvirrubros arrecadaram R$ 1.600.968,00, com 16.832 torcedores presentes no duelo que terminou com a vitória do Tricolor por 2x1.

A renda superou o antigo primeiro lugar da lista, que era do amistoso diante do Newell’s Old Boys, em dezembro de 2018, no jogo que marcou a reabertura dos Aflitos. O encontro rendeu aos cofres do Náutico R$ 1.576.220.

Os demais recordes de renda do Náutico foram no período em que o time jogou na Arena de Pernambuco. Dois deles nas finais do Campeonato Pernambucano.

Em 2014, o Timbu embolsou R$ 893.950,00 na derrota por 1x0 para o Sport. Já em 2018, no triunfo por 2x1 ante o Central, que sacramentou o título, a verba foi de R$ 956.695,00 em uma partida com público de mais de 40 mil pessoas.

Fechando a lista, o Náutico recebeu R$ 1.040.104,00 no jogo de abertura do palco de São Lourenço da Mata, em 2013, no amistoso contra o Sporting-POR, empatado em 1x1.

