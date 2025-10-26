Dom, 26 de Outubro

Futebol

Náutico fecha Série C com melhor média de público; confira números

Timbu levou mais de 100 mil pessoas aos Aflitos nas 13 partidas que disputou em casa na competição

Torcida do Náutico, nos Aflitos, na festa do acessoTorcida do Náutico, nos Aflitos, na festa do acesso - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Além do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, alcançado com a vitória por 2x1 diante do Brusque, nos Aflitos, pela rodada final do quadrangular da Série C, o Náutico terminou a temporada com mais um motivo para comemorar. O clube teve a melhor média de público da competição, levando mais de 130 mil alvirrubros nas 13 partidas que realizou como mandante.

Média

O Náutico fechou a Série C com média de público de 10.193 torcedores nos 13 jogos que disputou nos Aflitos. O confronto com mais alvirrubros no estádio foi justamente o que garantiu o acesso, diante do Brusque, com 16.077 pessoas. O menor foi no 2x1 contra o Maringá, com 3.787.

Atualmente, o estádio tem capacidade para pouco mais de 18 mil espectadores, mas, por questões de segurança, o clube tem colocado à venda pouco menos de 17 mil. Na história, o jogo com a maior presença de torcedores nos Aflitos foi no Campeonato Pernambucano de 1970, com a vitória do Náutico por 1x0 diante do Santa Cruz. O estádio recebeu 31.613 pessoas.

Os jogos do quadrangular também marcaram bons números nos Aflitos. Contra o Guarani, o público foi de 15.311 torcedores. Diante da Ponte Preta, 13.887 alvirrubros estiveram presentes no estádio. No geral, o Náutico teve em casa sete vitórias, três empates e três derrotas. Um aproveitamento de 61,5%.

Para 2026, o Náutico pretende fazer uma série de melhorias em questões estruturais no estádio, envolvendo drenagem, gramado, iluminação e vestiários. 

Renda

O ano de 2025 também foi importante em termos de público para o Náutico na Copa do Brasil. Mesmo eliminado na terceira fase, para o São Paulo, o Timbu teve a maior renda da história como mandante.Os alvirrubros arrecadaram R$ 1.600.968,00, com 16.832 torcedores presentes no duelo que terminou com a vitória do Tricolor por 2x1. 

A renda superou o antigo primeiro lugar da lista, que era do amistoso diante do Newell’s Old Boys, em dezembro de 2018, no jogo que marcou a reabertura dos Aflitos. O encontro rendeu aos cofres do Náutico R$ 1.576.220.

Os demais recordes de renda do Náutico foram no período em que o time jogou na Arena de Pernambuco. Dois deles nas finais do Campeonato Pernambucano. 

Em 2014, o Timbu embolsou R$ 893.950,00 na derrota por 1x0 para o Sport. Já em 2018, no triunfo por 2x1 ante o Central, que sacramentou o título, a verba foi de R$ 956.695,00 em uma partida com público de mais de 40 mil pessoas.

Fechando a lista, o Náutico recebeu R$ 1.040.104,00 no jogo de abertura do palco de São Lourenço da Mata, em 2013, no amistoso contra o Sporting-POR, empatado em 1x1. 

