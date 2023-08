A- A+

Futebol Náutico figura na lista de clubes que mais empataram na Série C Dos 16 jogos da competição, Timbu ficou no resultado de igualdade em sete deles

Poderia ser melhor. Poderia ser pior. Normalmente, um empate traz um dos dois efeitos. Por sete vezes, essa foi a sensação do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro - ainda que a primeira prevaleça em maior frequência. Ao lado de CSA, São Bernardo, Floresta e Altos, o Timbu é o clube que mais ficou no resultado de igualdade na competição.





Poderia ser melhor



Dos sete empates do Náutico na Série C, três foram nos jogos mais recentes, contra Remo, Operário-PR e CSA. Diante de paraenses e alagoanos, um 0x0 nos Aflitos. Duas frustrações. Dois pontos ganhos em seis disputados. Por consequência, o Timbu desperdiçou a chance de praticamente selar a vaga no G8, garantindo lugar no quadrangular.



Outros empates frustrantes foram contra América-RN (0x0, nos Aflitos), Confiança (2x2, no Batistão) e Botafogo-PB (1x1, no Almeidão). Perante os potiguares, o gosto amargo é novamente por ser dentro de casa. Contra sergipanos e paraibanos, os pernambucanos abriram o placar e deixaram de vencer por conta de falhas no segundo tempo. No encontro com o Dragão, inclusive, o gol que tirou os três pontos aconteceu nos acréscimos, praticamente no último lance da partida.



Poderia ser pior



Na lista, apenas dois empates podem ser “comemorados”. Contra o Ypiranga-RS, em Erechim, o Náutico perdia por 3x1 até os 45 do segundo tempo, mas conseguiu dois gols em três minutos, com Alisson Santos e Victor Ferraz, para assegurar um 3x3. Outro resultado importante foi o 1x1 diante do Operário, após sair atrás do placar e empatar com gol de Paul Villero.



O Náutico é o atual sexto colocado da Série C, com 25 pontos. Na próxima rodada, a equipe visita o Paysandu, domingo (13), na Curuzu. Os paraenses estão em oitavo, com 23.



Ex-técnico do Náutico e atual comandante do Paysandu, Hélio dos Anjos mais uma vez terá o Timbu pela frente. No histórico de jogos do clube contra equipes comandadas pelo treinador, a vantagem é do profissional. São nove triunfos dos times em que trabalhou, cinco derrotas e cinco empates.

