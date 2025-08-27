Náutico firma parceria com a UFPE e transforma base com tecnologia e ciência
Clube alvirrubro implementa projeto inovador que une academia e futebol para formar atletas de alto rendimento
O Clube Náutico Capibaribe firmou uma parceria inédita com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e deu início a um projeto estruturante que promete mudar os rumos do futebol de base do clube. A união entre esporte, ciência e tecnologia tem como objetivo otimizar a formação de atletas de alto rendimento, com métodos modernos de avaliação física e análise de desempenho.
Avaliações e acompanhamento
Durante o mês de agosto, todas as categorias da base do sub-13 ao sub-20 passaram por uma bateria de testes físicos no Centro de Treinamento Wilson Campos. A ação contou com o uso de 25 dispositivos GPS, fotocélulas, plataformas de salto e equipamentos para análise de força, potência e capacidade aeróbica.
Os exames foram realizados por profissionais do clube em parceria com pesquisadores da UFPE. O objetivo foi mapear, de forma precisa, o perfil físico de cada atleta, criando um retrato detalhado do desempenho individual.
As avaliações contaram com a supervisão direta de nomes importantes do departamento de base, como o técnico do sub-20 Wilson Júnior, o coordenador de Saúde e Performance Bruno Simões e o auxiliar de fisiologia Lucas Duarte. A presença da equipe técnica garante que os dados obtidos sejam usados de forma estratégica no dia a dia de treinamentos e competições.
Projeto e legado
A parceria com a UFPE inaugura um processo permanente de monitoramento e desenvolvimento. Segundo Dudu Capixaba, auxiliar técnico do profissional e coordenador da base, o clube agora conta com um banco de dados robusto e inédito.
"É a primeira vez que conseguimos acompanhar a evolução física dos nossos atletas de maneira estruturada. Isso melhora a tomada de decisões, tanto no aspecto físico quanto técnico", destacou Capixaba.
Ao investir em ciência e formação, o Náutico reforça seu compromisso com um futebol mais moderno e sustentável. A parceria com a UFPE representa um passo à frente no desenvolvimento esportivo e na valorização da base como pilar do clube.
A expectativa é que o projeto sirva como modelo para outras instituições esportivas do país, mostrando que excelência se constrói com planejamento, tecnologia e visão de longo prazo.
Com informações da assessoria