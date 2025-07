A- A+

Futebol Ao lado de Flamengo, Náutico tem a melhor defesa das quatro divisões do futebol brasileiro Alvirrubros sofreram apenas seis gols na Série C, mesma quantidade que os rubro-negros cariocas levaram na Série A

Náutico e Flamengo estão distantes por duas divisões do futebol brasileiros, mas há uma estatística que une alvirrubros pernambucanos e rubro-negros cariocas em 2025. Ambos são os clubes que tomaram menos gols em seus respectivos campeonatos nacionais.





Na Série A, o Flamengo, que lidera a competição, com 36 pontos, sofreu seis gols em 16 jogos disputados. O time só foi vazado nos triunfos por 2x1 perante RB Bragantino e Vitória, no empate em 1x1 com o Internacional e nas derrotas por 1x0 e 2x1 para Santos e Cruzeiro, respectivamente.

No lado do Náutico, o clube tomou gols em duas derrotas por 2x1, para Itabaiana e CSA, além do tropeço por 1x0 diante da Ponte Preta. A equipe também foi buscar uma bola na rede no triunfo por 2x1 perante o Maringá.

Os pernambucanos, aliás, igualaram uma marca positiva que não se repetia desde 2015: a de não tomar gols por cinco jogos consecutivos. A última vez foi há 10 anos, quando não foi vazada perante Brasília e Jacuipense (Copa do Brasil), além de Luverdense, Boa Esporte e Criciúma (Série B).

O Náutico volta a campo no domingo (3), contra o Retrô, nos Aflitos, pela 15ª rodada da competição. O Timbu está na quarta posição, com 23 pontos. A Fênix ocupa o 19º lugar, com 13.

Veja também