Náutico foca em abertura de janela para trazer reforços; Lucas Cardoso próximo de acerto

Nesta quinta-feira (10), mais uma janela de transferências do futebol brasileiro em 2025 será aberta. Os clubes serão autorizados a realizar movimentações nacionais e internacionais de jogadores, com inscrições que podem acontecer até 2 de setembro. A última oportunidade para as equipes se reforçarem até o fim da temporada. Chance que o Náutico espera agarrar para reforçar o setor ofensivo.

O Náutico procura no mercado um meia e um ponta para aumentar o leque de opções do técnico Hélio dos Anjos para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Principalmente com a possibilidade da saída do atacante Hélio Borges para o futebol da Bulgária. Além disso, no início do mês passado, o meio-campo Caio Vítor, que estava por empréstimo no Timbu, retornou ao Volta Redonda.

Um dos nomes perto de ser oficializado é o do atacante Lucas Cardoso, do Cuiabá. O jogador de 24 anos deve chegar ao Timbu por empréstimo até o final da temporada 2025. O atleta tem passagens por equipes como União Rondonópolis, Operário VG, Santo André, Botafogo-SP, Novorizontino e pelo Riga, da Letônia.

"Sabemos onde nós precisamos melhorar e, muitas vezes, a chegada de um ou dois atletas pode nos fortalecer muito", observou o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos.

Em meio a isso, o Náutico negocia a renovação contratual com o volante Igor Pereira, que tem vínculo com o clube até o final de 2025. A ideia é ampliar a permanência para pelo menos até o fim do ano que vem.

Ao todo, Igor tem 21 jogos pelo Náutico, com dois gols marcados. Desde 2024 no clube, a quantidade reduzida de partidas se deve ao longo período que o atleta ficou parado por conta de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

