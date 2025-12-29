A- A+

Futebol Náutico foca em ex-atletas da Ponte Preta na composição do elenco para 2026 Wanderson, Luiz Felipe e Jonas Toró estavam na Macaca antes de acertar com o Timbu; outros reforços já passaram também pelo alvinegro de Campinas

Campeã da Série C do Campeonato Brasileiro e uma das novidades da Série B do Campeonato Brasileiro em 2026, ao lado de Londrina, São Bernardo e Náutico, a Ponte Preta se transformou em uma "vitrine" para a composição do elenco alvirrubro em 2026. Três atletas que estavam na equipe fecharam com o Timbu, além de outros que possuem passagem recente pela Macaca.





Primeiro, é preciso dizer que as indicações são baseadas também no fato de o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, ter passado recentemente pela Ponte e trabalhado de perto com os reforços que agora defenderão o Timbu. Um deles é o zagueiro Wanderson, de 30 anos.

O defensor também passou por equipes como Americano-MA, Moto Club-MA, Timon-MA, Maranhão, Sampaio Corrêa-MA, Guarany de Sobral-CE, Juventude-MA, Atlético-PB, Tocantinópolis-TO, Paysandu e CSA.

No meio, o Náutico está próximo de oficializar a chegada de Luiz Felipe, 27 anos, que também estava na Ponte Preta e trabalhou com Hélio em 2023. No ataque, o escolhido foi Jonas Toró, artilheiro da Série C, com oito gols. O atleta volta a Pernambuco após passagem pelo Sport, em 2021.

Outros jogadores contratados pelo Náutico em 2026 também passaram pela Ponte Preta, como o lateral-esquerdo Yuri Silva (entre 2020 e 2021) e os meia Ramon Carvalho, que jogou entre 2022 e 2024 pelo clube alvinegro, também sendo treinado por Hélio dos Anjos, e Dodô, que vestiu a camisa do time campineiro no ano passado.

