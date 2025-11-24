A- A+

Futebol Náutico foca em trio do Cuiabá para 2026 Zagueiros Guilherme Mariano e Bruno Alves, além do lateral-esquerdo Sander foram procurados pelo Timbu para reforçar o elenco na Série B do ano que vem

Após fechar com o atacante Júnior Todinho, do Vila Nova, o Náutico segue de olho em atletas que estavam em clubes da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. Outro exemplo disso é o Cuiabá. O Timbu tem interesse em um trio de defesa, com destaque para um ex-jogador do Sport.









O lateral-esquerdo Sander e os zagueiros Bruno Alves e Guilherme Mariano foram procurados pelo Náutico. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem.



Sander, de 35 anos, passou pelo Sport entre 2017 e 2022, além de atuar por clubes como Goiás, Avaí, Ypiranga-RS, Cruzeiro-RS, São José-RS e Rio Branco-AC. No Cuiabá, o atleta participou de 35 jogos, sem gols marcados.



Bruno Alves, 34, tem passagens por equipes como Grêmio, São Paulo e Figueirense. No Cuiabá, o defensor participou de 83 jogos, com nove gols.



A negociação envolvendo Guilherme Mariano é a que está em estágio mais avançado. O zagueiro disputou 16 jogos pelo Cuiabá em 2025. Além do Dourado, o atleta de 25 anos passou por equipes como Inter de Limeira-RS, Ituano e Metropolitano-SC.

