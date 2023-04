A- A+

Futebol Náutico foca em "virada de chave" às vésperas de estreia na Série C Timbu joga no dia 2 de maio, contra o Manaus, na Arena da Amazônia

Não tem mais Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Daqui até o final do ano, o Náutico terá apenas uma competição a disputar. A que, desde o início de 2023, foi tratada como a principal: a Série C. As frustrações pelas eliminações precoces nos torneios anteriores ficaram para trás. O Timbu tem um “novo velho” foco agora, com muito mais afinco e dedicação exclusiva em busca do acesso à Série B.

“É a principal competição. A hora é de virar a chave. Temos que encarar a Série C como o campeonato da nossa vida. Recolocar o clube na B é o principal objetivo do ano”, afirmou o zagueiro Odivan. O jogador ganhou a titularidade na zaga alvirrubra após a saída de Paulo Miranda, que rescindiu contrato em meio às investigações envolvendo uma suposta participação do atleta em um esquema de manipulação de resultados em jogos da Série A 2022, enquanto o defensor atuou pelo Juventude.

A estreia do Náutico na Série C será no dia 2 de maio, contra o Manaus, na Arena de Amazônia. Inicialmente, por conta de problemas de iluminação no local, o confronto foi marcado às 16h. Porém, o Governo do Amazonas se comprometeu a contratar uma empresa particular para bancar os refletores, fazendo com que o embate passasse para as 21h30.

Eliminado nas quartas de final do Campeonato Amazonense, o Manaus tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos. Ainda assim, Odivan pregou respeito antes da estreia. “É uma equipe com bagagem na Série C, que foi se fortalecendo ano após ano. Não fez um Estadual bom, mas trouxe contratações, e teve um período grande de treinamento. Vamos estudar o adversário para sair de lá com os três pontos”, apontou.

No lado do Manaus, o discurso também foi elogioso ao Náutico. “É uma equipe qualificada para a divisão. De camisa, que fez um duelo de igualdade contra o Cruzeiro. Foi um time de primeira linha. Temos de fazer nosso melhor jogo em termos de competitividade”, declarou o técnico da equipe amazonense, Higo Magalhães.

O campeonato será dividido em três fases. Na primeira, os 20 clubes se enfrentam em sistema de pontos corridos em um único turno. Já na segunda fase, os oito melhores na pontuação serão divididos em dois grupos para mais uma etapa de pontos corridos, desta vez, com embates de ida e volta. Classificam-se para a final os primeiros colocados de cada grupo da segunda fase.

Além do Manaus, o Náutico enfrentará na primeira fase São José/RS, Aparecidense/GO, Floresta/CE, Pouso Alegre/RS, Amazonas/AM, Ypiranga/RS, América/RN, Volta Redonda/RJ, Confiança, Botafogo/PB, Altos/PI, Figueirense, Remo, Operário/PR, CSA, Paysandu, Brusque/SC e São Bernardo/SP.

