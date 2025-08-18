A- A+

Futebol Garantido no G8, Náutico agora foca no G4 para ter vantagens no quadrangular da Série C Timbu ainda tem mais dois jogos a cumprir na primeira fase e ocupa a vice-liderança, com 32 pontos

A vitória por 1x0 diante do Anápolis, nos Aflitos, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, garantiu ao Náutico a vaga antecipadamente ao quadrangular final da competição. Ninguém pode tirar mais o Timbu do G8, faltando ainda dois jogos para o término da primeira fase. Isso não significa, contudo, que os alvirrubros estão satisfeitos. O foco dos pernambucanos agora é segurar um lugar no G4 para ter vantagem na etapa que vale o acesso à Série B.





O Náutico é o vice-líder da Série B, com 32 pontos. Na pior das hipóteses, os alvirrubros poderiam ficar em quinto. Os clubes que podem ultrapassar são Ponte Preta, terceiro colocado, com 30 pontos, além de Londrina e São Bernardo, em quarto e quinto lugares, respectivamente, com 29 pontos.

Terminar no G4 garante ao Náutico a vantagem de jogar como mandante no último jogo do quadrangular. Há, porém, uma diferença na sequência de partidas a depender da posição.

Tanto o líder como o vice-líder vão alternar confrontos fora e dentro de casa. Começam como visitantes e terminam como mandantes. Já quem ficar em terceiro e quarto vai iniciar longe do reduto, depois jogará duas vezes seguidas em seus domínios. No returno do quadrangular, a equipe faz dois jogos fora e termina a série diante da torcida.

Na Série C, o chaveamento do quadrangular é definido da seguinte forma: um grupo é formado pelo líder, o quarto, o quinto e o oitavo colocados. O outro terá o segundo, terceiro, sexto e sétimo. Serão seis jogos, sendo três em casa e três fora para cada equipe.

Os dois melhores de cada grupo subirão de divisão. Os líderes disputarão ainda a final, em duelos de ida e volta, para saber quem será o campeão da Série C.

"Não existe jogo fácil, adversário fácil. Vimos isso com o Anápolis. Vejo um ou outro adversário chegando em uma dificuldade psicológica, mas nada que impacte na questão de possibilidade de acesso. O campeonato vai zerar e o nível de dificuldade sobe. Não temos o que escolher”, ponderou o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos.

Faltando duas rodadas para o fim, o Náutico, hoje em segundo, enfrentaria na próxima fase a Ponte Preta (3º), Floresta (6º) e Confiança (7º). A outra chave teria Caxias (líder), Londrina (4º), São Bernardo (5º) e Guarani.

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o São Bernardo-SP, sábado (23), no Primeiro de Maio.

