Reforço

Náutico anuncia contratação do goleiro uruguaio Gastón Guruceaga

Arqueiro é o sexto reforço do Timbu para 2026

Guruceaga em sua passagem pelo Deportivo CaliGuruceaga em sua passagem pelo Deportivo Cali - Foto: Deportivo Cali/Divulgação

O Náutico anunciou, na manhã desta quinta-feira (11), a contratação do goleiro uruguaio Gastón Guruceaga, de 30 anos, para a temporada de 2026.

Revelado nas categorias de base do Peñarol-URU, Guruceaga tem ampla bagagem no futebol sul-americano. Além de ter jogado no pentacampeão da Libertadores, o arqueiro também tem passagens por Guarani-PAR, Tigre-ARG, Palestino-CHI, Montevideo City-URU, Liverpool-URU e Deportivo Cali-COL.

 

 

Neste ano, Guruceaga defendeu o Juventude. Em seu primeiro clube do Brasil, no entanto, o goleiro atuou somente em um jogo pelo Alviverde gaúcho.

Este é o sexto reforço do Náutico para a temporada de 2026. Até o momento, o Timbu acertou as contratações dos laterais Reginaldo e Yuri, dos meias Ramon Carvalho e Dodô e do atacante Junior Todinho. 

Pensando na próxima temporada, o Alvirrubro também renovou com o goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo, o lateral-esquerdo Igor Fernandes, o zagueiro Mateus Silva e os volantes Wenderson e Auremir.
 

