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Campeonato Brasileiro Náutico goleia América-MG e entra no G-4 da Série B Timbu tem partida dominante do início ao fim e volta a vencer dentro de casa na competição

Dominante do início ao fim, o Náutico goelou o América-MG por 4 a 0, neste domingo (10), no Estádio Esportes da Sorte Aflitos, em partida válida pela 8ª rodada da Série B.

Com o resultado, o Timbu chegou ao G-4 da segunda divisão, com 13 pontos somados. Já o Coelho segue afundado na lanterna com apenas dois pontos na competição.

Os gols da vitória alvirrubra foram marcados por Vinicius (2x), Wenderson e Dodô.

O Náutico e o América-MG voltam a campo na Série B apenas neste sábado (16), ambos como visitantes. O Timbu encara o Operário-PR, enquanto o time mineiro enfrenta o São Bernardo.



Hélio e Guilherme dos Anjos promoveram pequenas mudanças no time titular que entrou em campo nos Aflitos. Victor Andrade, que balançou as redes nos últimos dois jogos, ganhou a chance como titular. Na defesa, Igor Fernandes ficou na dupla de zaga com Betão.

O jogo

Depois de somar quatro de seis pontos disputados fora de casa, o Náutico precisava se recuperar dentro de casa. E a equipe fez por merecer desde o início da partida, dominando o América-MG no primeiro tempo.

Os primeiros minutos do jogo foram marcados por muita disputa pela posse de bola. A equipe mineira conseguiu travar o jogo alvirrubro, principalmente a partir da efetividade nas divididas.

Entretanto, o domínio do Náutico começou a ficar mais evidente a partir dos 15 minutos, quando os donos da casa tiveram uma sequência de chances de gol.

Na primeira, Victor Andrade saiu em velocidade e finalizou, da meia-lua da grande área, por cima do gol. No minuto seguinte, o atacante teve mais uma chance em contra-ataque, passou pelo marcador e desta vez parou na defesa do goleiro Gustavo.

A sequência da jogada foi numa cobrança de escanteio com mais uma defesa do arqueiro do Coelho após cabeçada de Vinicius.

A pressão alvirrubra surtiu efeito aos 25 minutos em grande estilo. Wenderson fez a jogada pelo lado esquerdo, cortou a marcação e cruzou com perfeição para Vinicius.

O atacante alvirrubro, dentro da área, bateu de chapa, sem chances de defesa, para balançar as redes e abrir o placar com um belo gol nos Aflitos.

A vida do Timbu ficou mais fácil quando o zagueiro e capitão Emerson foi expulso aos 42 minutos da etapa inicial. E deu tempo de aproveitar a vantagem numérica antes do intervalo.

Aos 49 minutos, Wenderson recebeu a bola durante o contra-ataque e conduziu com liberdade até a entrada da área. O volante finalizou fraco, mas a bola desviou no defensor e ficou sem chances para o arqueiro adversário.

Segundo tempo

O retorno da segunda etapa pareceu uma continuação dos 45 minutos iniciais. O Timbu rapidamente chegou ao terceiro gol numa falha bizarra do goleiro do América-MG.

Aos 7 minutos, o clube mineiro trocava passes na saída de bola até o recuo ao arqueiro. Gustavo tentou o passe de primeira e acabou acertando a própria trave. No rebote, Dodô apenas empurrou a bola para marcar o terceiro gol.

Em ritmo de treino na segunda etapa, o Náutico seguiu pressionando o América-MG para transformar a vantagem em goleada. Aos 27 minutos, Vinicius fez mais um golaço na partida. O atacante cortou a marcação e, de pé esquerdo, acertou o ângulo dos adversários.



Ficha técnica



Náutico 4

Muriel; Reginaldo, Igor Fernandes, Betão e Yuri Silva; Wenderson (Halanzinho), Samuel (Auremir) e Dodô (Júnior Todinho); Victor Andrade (Felipe Saraiva), Vinicius e Derek (Felipe Cardoso). Técnico: Hélio dos Anjos.

América-MG 0

Gustavo; Emerson, Nathan, Rafa Barcelos, Jhonny (Léo Alaba) e Paulinho; Felipe Amaral, Yago Souza (Alê) e Otávio; Thauan (Artur) e Willian Bigode (Jhonatan Lima). Técnico: Roger Silva.

Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira (ambos da BA).

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

Gols: Vinicius (25’ do 1º tempo); Wenderson (49’ do 1º tempo); Dodô (6’ do 2º tempo); Vinicius (27’ do 2º tempo)

Cartões amarelos: Wenderson (NAU); Otávio (AME); Rafa Barcelos (AME); Jhonatan Lima (AME)

Cartão vermelho: Emerson (AME)

Público: 7.450 torcedores

Renda: R$ 224.280,00

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